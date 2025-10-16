EL AYNAOUI: “Gasp è un tecnico molto esigente. Gioco col cuore, do sempre tutto in campo” (VIDEO)

Verso la sfida con l’Inter, in programma sabato sera allo Stadio Olimpico, parla Neil El Aynaoui. Il centrocampista, arrivato in estate in giallorosso, si racconta ai microfoni dell’emittente televisiva: “Penso di aver avuto una grande fortuna ad essere cresciuto in un ambiente di sportivi. Sia mio padre che mia madre sono stati sportivi di alto livello. Sono cresciuto conoscendo ciò che comporta essere un atleta. Penso che sia proprio sotto questo aspetto che mi è servito maggiormente per vivere come uno sportivo professionista e fare i sacrifici necessari. E di questo me ne sono reso conto molto presto, quindi penso che ciò mi abbia aiutato”.

Cos’hai pensato la prima volta che sei arrivato in Italia, a Roma?

“Non ero mai stato in Italia, è stata la prima volta. Il primo contatto è stato telefonico con il ds Massara durante il mercato estivo, poi ho parlato con il mister per telefono e per me è stato un grande onore essere contattato da un grande club come la Roma”.

Quante lingue parli? Ti sei ambientato subito a Roma? E cosa ti piace di qui?

“Parlo bene francese, inglese e spagnolo, ora sto imparando l’italiano e l’arabo. Con l’italiano me la cavo, lo capisco bene ma ancora non mi esprimo benissimo. So che è molto importante conoscere le lingue, serve nello spogliatoio per integrarsi bene”.

Che tipo di allenatore è Gasperini?

“Gasperini è sicuramente una persona molto esigente, che ha le sue idee e un’esperienza enorme. Sa esattamente cosa vuole in campo. Facciamo lunghe sessioni sia in sala video sia sul campo per riuscire a mettere in pratica ciò che ci chiede. Siamo tutti molto attenti e ascoltiamo tutto quello che ha da dire perché è molto esigente e ha indicazioni precise per tutti i reparti. Ognuno sa esattamente cosa deve fare in campo”.

C’è un giocatore al quale ti sei ispirato in passato? E se dovessi descriverti, quali sono i tuoi pregi e dove vorresti migliorare?

“Come ho ripetuto spesso, sono cresciuto a Barcellona, quindi nel mito di Iniesta. Da francese anche Pogba è ovviamente un riferimento. Le mie caratteristiche: sono un giocatore che gioca con il cuore, ha buona corsa, in grado di ripetere gli sforzi e che dà sempre tutto in campo. Offensivamente posso migliorare nella finalizzazione e nella fase difensiva posso migliorare nel posizionamento. Ma sono cose che migliorano col lavoro quotidiano”.

Arriva l’Inter. Hakimi è un tuo compagno in nazionale: ti ha detto qualcosa sulla sua ex squadra? Che partita ti aspetti sabato?

“Certo, abbiamo parlato dell’Italia, di cui ha bellissimi ricordi. Abbiamo parlato del calcio italiano e dello stile di vita che aveva qui. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, una delle migliori in Serie A, sarà una bellissima sfida”.

L’Inter ha un centrocampo molto forte da molti anni. A Roma ci sei tu, ci sono Koné, Cristante, Pisilli. Che sfida sarà?

“Certo, lo conosciamo bene. L’Inter ha grandissimi giocatori in tutte le zone del campo, ma anche noi possiamo dire la nostra. Sabato mi aspetto una grande sfida tra due squadre molto forti”.

