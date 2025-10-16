Totti: “Mi vergogno dello sputo a Poulsen, gesto indegno. Il mio addio? Colpa della società. Vennero a casa mia a dirmi che…” (VIDEO)

Francesco Totti si racconta e lo fa in una lunga chiacchierata con Luca Toni all’interno del format ‘Fenomeni’. Il Capitano ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, soffermandosi anche sulla vittoria dello scudetto e sull’addio al calcio giocato. Ecco le sue dichiarazioni.
Il ‘no’ al Milan a 12 anni?
“Quando avevo 12 anni venne Braida a casa della mia famiglia e offrì 160 milioni di Lire per portarmi al Milan. Mia mamma mi voleva proteggere e voleva che restassi a Roma, per cui non si fece nulla. Nel 2004 invece fui vicinissimo al Real Madrid. È mancata solo la firma, ma sono stato io a non metterla: è prevalso il cuore e l’amore per la gente di Roma. Più avanti potevo andare in MLS negli Stati Uniti, mi chiamò anche Mihajlović per andare al Torino. Ma non avrei mai potuto accettare e non mi sono pentito. La mia scelta è sempre stata Roma o Roma, da subito ho pensato: qua sono nato e qua muoio. I miei record con la Roma? Qualcuno potrà battere quelli in campo, ma superare il mio affetto e il legame con la gente è impossibile. Non sono mai stato più grande della Roma: ci siamo portati in alto a vicenda”.
La vittoria dello Scudetto?
“Non ho vinto uno Scudetto, ho vinto lo Scudetto con la mia maglia, perché la maglia della Roma è disegnata su di me. Viverlo da capitano, simbolo della Roma e romanista, è stato indescrivibile. Vincere Mondiale e Scudetto sono due sogni che ogni giocatore vuole realizzare: per me il primo era lo Scudetto con la Roma. Qualcuno dirà che sono pazzo, ma lo metto un gradino sopra”.
Lo sputo a Poulsen e il calcio a Balotelli?
“Ancora oggi non mi rendo conto di aver sputato contro Poulsen. Me ne vergogno, è un gesto brutto che da calciatore non avrei accettato di subire, perché è indegno. Il calcio a Balotelli? Era una cosa che covavo da tempo. Era giovane ed era un fenomeno, ma era anche arrogante e presuntuoso. Il mio obiettivo quel giorno non era pareggiare la partita, pensavo solo che se mi fosse capitato avrei colto l’occasione per mandarlo in curva. Poi l’ho sentito e gli ho chiesto scusa e l’abbiamo buttata sul ridere. Il pugno a Colonnese? Mi disse che Cristian non era mio figlio e non ci ho più visto”.
Il rapporto con Spalletti?
“Spalletti secondo me nel 2016 arrivò alla Roma per farmi smettere, assecondato dalla società. Con lui ogni volta c’erano problemi, nei miei confronti era uno Spalletti opposto rispetto a quello del 2005. Lui forse è convinto che io lo abbia fatto allontanare prendendo al suo posto Ranieri, ma non è vero: la dirigenza convocò me e altri giocatori per chiederci chi volessimo tra Mancini, Ranieri e altri. Sul mio addio, fu la società a dirmi che dovevo smettere: un giorno vennero a casa a dirmi che avrei giocato l’ultimo derby. Io non sono stupido, sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere ma mi sentivo ancora bene di gambe e di testa. Forse in quell’occasione mi ha deluso più la Roma rispetto a Spalletti, secondo me davo fastidio. Avevo detto che avrei giocato pure gratis, per la Roma avrei dato tutto”.
Il sofferto e difficile addio al calcio?
“Quando ho smesso di giocare mi sentivo senza terra sotto i piedi. Noi siamo schematici, facciamo per tanti anni sempre le stesse cose, tutti i giorni. E io mi sono trovato in difficoltà, spaesato. Non sapevo cosa fare, cosa pensare, come organizzarmi, cosa aspettarmi. Per tre settimane ho pianto tutti i giorni. Ero spaventato, sentivo un’atmosfera paurosa, ero freddo con tutti. Rileggevo in bagno la lettera di addio e piangevo, pensavo a come erano volati quei 25 anni. Ero convinto che avrei fatto una partita di addio, ma dopo le emozioni di quel giorno all’Olimpico ho capito che non ci sarebbe potuto essere un altro addio al calcio e alla Roma. Quel giorno per me è stato come un distaccamento tra madre e figlio”.
Continua…
Non condivido il suo pensiero su Spalletti e la Società. La Roma viene prima di TUTTI
Spero che non sia cosi. Dopo che lui aveva rinunciato a somme considerevoli, pur rimanere alla Roma la Società aveva l’obbligo morale di trattarlo in maniera diversa. Penso che comunque qualcosa di vero ci sia. Spalletti nei suoi confronti, si è comportato in maniera troppo subdola per non pensare a male.
Lui era la roma
Sempre e solo la Roma. Giusto
eccoci qua.
Questo e’ quello che s’intende per ambiente negativo
Totti ,Spalletti, Mourinho, Pallotta Capello , ,…..
Si da spazio a cose che servono a dividere il tifo
Son tutta gente del passato
Ha smesso Maradona, ha smesso Pele’, basta con questa storia.
Eri. sei e sempre sarai il mio capitano.
ETERNO.
❤️🧡💛
“la dirigenza convocò me e altri giocatori per chiederci chi volessimo tra Mancini, Ranieri e altri”
what?!
Stai a capi’ ? dichiarazione che dovrebbe svegliare tutti i negazionisti… succede pure questo e non solo a Roma
nel 2009 si
Totti icona della Roma!
Non so che dire, resto perplesso ad ascoltare ancora questi argomenti.
Ho l’impressione che ancora non accetti il suo addio al calcio e ne parla ancora per esorcizzare la realtà.
Io credo al contradditorio non al monologo,
grande capitano ma avrei preferito che vincevi qualcosa di più per essere ricordato di più
Almeno altri due scudetti li avrebbe potuti vincere e rappresentano un rimpianto per lui, lo disse lui stesso in un intervista tempo fa. Immagino si riferisca a quelli del 2002 e 2010
L’abbiamo capito tutti che ha smesso controvoglia. E che avrebbe smesso controvoglia anche a 50 anni. Immenso sul campo, immaturo fuori. Sarebbe stato meglio x tutti non accorgerci di questa differenza e ricordarlo solo per le prodezze, ma al di là del rapporto finale con Spalletti…c’ha rimesso più lui in immagine. Nei suoi anni da dirigente (?) stava sempre imbronciato, anche quando abbiamo battuto 3-0 il Barcellona. Peccato
Imprevedibile in campo, tutt’altro nelle dichiarazioni. Deve per forza menzionare il rifiuto al Real Madrid in ogni intervista, deve ribadire la volonta di giocare fino a 50 anni e come la societa glielo ha impedito (diciamocielo chiaramente, la tenuta fisica era quella che era), poi con Spalletti pensavo avesse risolta pero ecco un’altra bordata.
Non è vero che i giocatori decidono gli allenatori e di conseguenza remano a favore o contro.
Non ci credo non ci credo, non ci credo, giuro che non ci credo, mi credete?
tutto vero France’ ti credo su tutto…mi spiace saresti dovuto restare anche dopo sai con Jose’ come ci divertivamo
Strano che non nomina Capello da sempre.
Forse perché fu proprio lui a proporre a Sensi lo scambio Totti al Real e Ibrahimovic alla Roma per vincere qualcosa e aprire un ciclo lungo in quanto il pupone in quanto a mentalità vincente è sempre stato molto carente visto che nel 2017 ancora festeggiava lo scudetto del 2001.
Col senno del poi infatti con la Roma Totti non vinse praticamente più nulla dal 2004 eccetto 1 coppa Italia mentre Ibra dirottato a Torino vinse subito 2 scudetti anche se poi revocati.
Fu quello il vero motivo dell addio improvviso di Don Fabio, ma questa storia non piace a nessuno ricordarla ovvero che c’era chi voleva vincere e chi voleva divertirsi campando di rendita.
Io oggi lo rimetterei in campo solo per battere le punizioni e posizionarlo a limite dell’area per tirare in porta, c’e’ un giocatore in Giappone, Kazuhioshy che ha 58 anni ed ancora in attività nella massima divisione. Forse lo farei più per lui che per la squadra, un campione che ha dato così tanto mi da dolore vederlo fermo, sembra che abbia 10 anni di più. Quando si arriva a toccare vette così alte si diventa immortali, semidei, e non è proprio facile adattarsi a vivere una vita comune ( che per noi sarebbe da sogno, Yachts, donne, padel 4 h al giorno) è come se mettessi Einstein nei giardinetti a controllare i nipotini. E’ difficile uscire dalla scena, io ho raggiunto un centesimo dei suoi traguardi e ne ho sofferto tantissimo quando tutto è finito. Sei il Capitano, incarni la Romanità più pura, quelle del popolo, quella verace, umana. E la speranza che a Roma nasca un nuovo Totti
“Parlate male ma parlate di me”
MAI nessuno come TE. Altro che baggio-buddista-cacciatore ! Immenso CAPITANO ! Ha sbagliato 3-4 rigori di troppo ma ha regalato momenti di infinita bellezza e grandezza. Avrebbe meritato almeno 1 Scudetto, 1 Europa-League, 2 Coppe-Italia in più !!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.