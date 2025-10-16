ULTIME DA TRIGORIA – Angelino ancora out, niente Inter. Bailey parzialmente in gruppo

Non arrivano buone notizie da Trigoria sul fronte Angelino. Il terzino spagnolo, fermato da una bronchite asmatica ormai da circa un paio di settimane, non si è visto in campo nemmeno oggi: per l’ex Lipsia solo lavoro in palestra.
A due giorni dalla sfida contro l’Inter, in programma sabato alle 20:45, Angelino deve essere ormai considerato indisponibile per i nerazzurri. A questo punto a sinistra giocherà uno tra Tsimikas, favorito, e Rensch, che è stato utilizzato già altre volte in quel ruolo da mister Gasperini (ma sempre a partita in corso).
Piccoli progressi per Leon Bailey, che anche oggi lavora parzialmente con il gruppo: per il giamaicano una convocazione non è da escludere a priori per la gara di dopodomani, ma il suo rientro in campo è più probabile contro il Viktoria Plzen in Europa League, o a Sassuolo.
Per il resto l’undici anti-Inter sembra scontato: in difesa confermato il terzetto formato da Celik, Mancini e Ndicka, mentre a centrocampo confermata la coppia Cristante-Konè. In attacco l’unico rebus: ballottaggio aperto tra Dybala e Pellegrini, mentre il centravanti dovrebbe essere nuovamente Artem Dovbyk.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
