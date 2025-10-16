Totti avvisa la Roma: “Con l’Inter serve l’elmetto. Centrocampo decisivo, punto su Cristante”

Se c’è una squadra con la quale Francesco Totti ha sempre incrociato il suo destino, quella è l’Inter. Nei suoi 25 anni di carriera l’ex capitano giallorosso l’ha affrontata 48 volte, più di qualsiasi altra avversaria.

«Di sfide importanti con l’Inter ne ho giocate tantissime – dice lo stesso Totti all’inaugurazione della nuova boutique romana di MooRER, di cui è diventato recentemente ambassador – So bene cosa vuol dire questa partita, soprattutto in un momento come questo, con la Roma prima in campionato».

Una sfida in cui lui ha spesso e volentieri brillato: 12 gol e 14 assist contro i nerazzurri, praticamente una partecipazione a un gol ogni due partite. Per sabato sera, Totti dà un consiglio preciso ai giallorossi: «Questa è una di quelle partite dove non servono giacca e cravatta, ma piuttosto sarà fondamentale mettersi l’elmetto. L’Inter probabilmente è la squadra più elegante del campionato, ma all’Olimpico ci sarà da lottare parecchio».

E su chi potrebbero essere i protagonisti del match, Totti non ha dubbi: «Sarò anche banale, ma Lautaro e Dybala sono sicuramente i due calciatori in grado di cambiare la partita». Ma su chi punterebbe lui? «Torniamo al discorso di prima, della necessità di mettersi l’elmetto. In campo ci sarà da lottare, e allora in questi casi contano soprattutto i centrocampisti. E nella Roma ce n’è uno come Cristante con cui si va sempre sul sicuro».

Infine, una riflessione sul momento dei giallorossi: «Penso che in realtà non se lo aspettasse nessuno, forse neanche Gasperini. Il fatto di stare in vetta aiuta a sognare, ma il difficile è sempre restare in vetta». E a proposito di scudetti, Totti torna con la mente alla sua gioia più grande: «L’ho vinto con la mia maglia, da capitano e da simbolo della Roma. Per me vale anche più del Mondiale vinto nel 2006».

Il Capitano chiude con un pensiero alla Nazionale di Gattuso, impegnata nelle qualificazioni: «Speriamo di sì, che gli azzurri ce la possano fare davvero. Credo che la vera forza di questa Italia sia il collettivo».

