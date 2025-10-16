Roma, una bolgia per Gasp

Sabato sera alle 20:45 lo stadio Olimpico sarà il teatro del primo grande esame della stagione per la Roma di Gasperini. I giallorossi, primi in classifica con 15 punti insieme al Napoli, sfideranno l’Inter di Chivu in un match che promette scintille ed emozioni forti.

Dopo un avvio complicato, i nerazzurri hanno ritrovato brillantezza e gol, risalendo fino a -3 dalla vetta. Una vittoria a Roma permetterebbe loro di agganciare la squadra di Gasperini, che dal canto suo punta a confermare la propria leadership in un Olimpico sold out.

Saranno oltre 65mila gli spettatori sugli spalti, con i Friedkin che raggiungono così il traguardo dei 75 sold out da quando sono alla guida del club. Un dato impressionante, che fotografa la passione di un pubblico sempre pronto a spingere la Roma verso la vittoria.

LEGGI ANCHE – Friedkin, main sponsor cercasi: chiesti 20 milioni per la maglia del centenario

Sul fronte tecnico, Pellegrini ha lavorato intensamente in settimana e scalpita per tornare titolare. Il capitano dovrebbe affiancare Soulé e Dovbyk nel tridente iniziale, mentre Dybala – ancora gestito con prudenza dal tecnico dopo il guaio muscolare accusato col Torino – sarà con ogni probabilità la carta da giocare a gara in corso.

Tutto è pronto, dunque, per una notte da grandi: Roma-Inter non è solo una sfida di alta classifica, ma anche un test di maturità per capire fin dove può arrivare la squadra di Gasperini.

Fonte: Corriere dello Sport

LEGGI ANCHE – Ilicic racconta Gasperini: “Ti entra nella testa, ma la notte non riesci a dormire…”

