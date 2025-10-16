Roma, una bolgia per Gasp

Sabato sera alle 20:45 lo stadio Olimpico sarà il teatro del primo grande esame della stagione per la Roma di Gasperini. I giallorossi, primi in classifica con 15 punti insieme al Napoli, sfideranno l’Inter di Chivu in un match che promette scintille ed emozioni forti.
Dopo un avvio complicato, i nerazzurri hanno ritrovato brillantezza e gol, risalendo fino a -3 dalla vetta. Una vittoria a Roma permetterebbe loro di agganciare la squadra di Gasperini, che dal canto suo punta a confermare la propria leadership in un Olimpico sold out.
Saranno oltre 65mila gli spettatori sugli spalti, con i Friedkin che raggiungono così il traguardo dei 75 sold out da quando sono alla guida del club. Un dato impressionante, che fotografa la passione di un pubblico sempre pronto a spingere la Roma verso la vittoria.
Sul fronte tecnico, Pellegrini ha lavorato intensamente in settimana e scalpita per tornare titolare. Il capitano dovrebbe affiancare Soulé e Dovbyk nel tridente iniziale, mentre Dybala – ancora gestito con prudenza dal tecnico dopo il guaio muscolare accusato col Torino – sarà con ogni probabilità la carta da giocare a gara in corso.
Tutto è pronto, dunque, per una notte da grandi: Roma-Inter non è solo una sfida di alta classifica, ma anche un test di maturità per capire fin dove può arrivare la squadra di Gasperini.
Fonte: Corriere dello Sport
l’Inter segna molto ma prende anche tanti gol: quattro volte più della Roma (8:2) e difensori contro attaccanti di solito vincono i primi. Dopo la sosta sono sicuro che Gasp non presenterà una squadra rilassata.
Zona Champion il max che puoi arrivare……
visto che dobbiamo giocare con l’elmetto alziamo le trincee nelle corsie laterali
Piano piano come al solito non è che se vinci sei da scudetto e se perdi è tutto da buttare. Come al solito questo è l’errore che si fa sempre, il campionato è lungo. Lo scorso anno con un girone di ritorno da record hai sfiorato la champions. Quello che conta è stare sempre lì tra le prime per giocarsela fino all’ultimo.
Speriamo che non ci segnano all’inizio forza ragazzi concentrazione 90 minuti più recupero l’ inter in queste partite sbaglia difficilmente
L’importante che da oggi in poi non partiamo battuti.
Contro l’Inter o il Napoli si può sempre perdere ma la maturità mentale impone che se la devono sudare fino alla fine.
La Roma non “ruba l’occhio” e si trova li per la compattezza e la sicurezza difensiva che gli ha dato mister Ranieri la scorsa stagione.
Bravo Gasp che è un allenatore navigato a partire dalla base consolidata, con il tempo arriverà anche il gioco.
La vera sorpresa è l’inde di Chivu..
Primo perché è un allenatore alla prima esperienza, secondo perché in estate sembrava ci fosse un ammutinamento all’interno dello spogliatoio…
Complimenti a loro, nessuno se l’aspettava…
