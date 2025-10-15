RENSCH: “Con Gasp ci alleniamo durissimo ma in partita ci sentiamo più forti. L’Inter? Partita molto importante per tutti”

0
4

A pochi giorni dal big match contro l’Inter, il terzino della Roma Devyne Rensch ha presentato la sfida ai microfoni di CBS Golazo, parlando della forza degli avversari, della difesa romanista e del suo rapporto con Gasperini. Queste le sue dichiarazioni:

Che atmosfera si respira a Roma in vista di una partita così importante contro l’Inter?
“Tutti sanno che è una partita molto importante, per loro, per noi, per i tifosi, per tutti. Ora che tutti i nazionali stanno tornando, possiamo concentrarci completamente sull’Inter, per allenarci e giocare come vogliamo. Tra pochi giorni li affronteremo”.

Questa è forse la vostra prova più grande finora. Quanto sarebbe significativo ottenere una vittoria?
“Siamo tra le prime della classifica. In questo campionato è molto importante prendere i tre punti, a prescindere dall’avversario. Certo, si vuole giocare bene, ma in un campionato con così tante buone squadre è fondamentale vincere. Per noi è importante affrontare questa partita come una gara davvero importante per rimanere in testa al campionato”.

La Roma ha la miglior difesa della Serie A. Qual è il segreto di questa solidità?
“Penso sia la connessione tra tutti, non solo i difensori, ma anche i centrocampisti e gli attaccanti, perché la difesa inizia dall’attacco. È la connessione che devi avere con gli altri giocatori, perché non puoi difendere solo con cinque uomini. Ognuno deve conoscere il proprio lavoro e avere le proprie responsabilità. Se questo funziona, come sta accadendo ora, allora vedi che non subisci molti gol”.

Un commento sul tuo allenatore, Gian Piero Gasperini, e sui suoi noti metodi di allenamento molto duri?
“Posso solo dire che dobbiamo allenarci duramente, molto, molto duramente. Ma questo ci rende più forti. Si vedono anche i risultati che ha avuto all’Atalanta. Certo, allenarsi duramente è difficile, ma è un bene, perché in partita ti senti più forte e puoi correre più facilmente. Quindi, è una buona cosa”.

Fonte: CBS Golazo
LEGGI ANCHE – Zirkzee apre al ritorno in Serie A: Gasp lo vuole, ma anche il Como sogna il colpo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteMonchi: “Alla Roma è mancata pazienza. Abbiamo dovuto vendere i big per necessità economiche”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome