“ON AIR!” – ROSSI: “La bronchite asmatica di Angelino non si può sentire”, FERRAZZA: “Problema serio per un atleta”, NARDO: “Occhio alla carta Rensch, conosce bene Dumfries”

David Rossi (Rete Sport): “Ma a voi la bronchite asmatica di Angelino non vi suona così strana? Prima ci avevano detto che gli faceva male il piede, poi che aveva la ca*arella, poi la bronchite asmatica…ma non è che Angelino non si trova così bene? Non è che la mancata cessione in Arabia può incidere? Lì avrebbe guadagnato molti più soldi. Quella trattiva non era saltata né per la Roma né per Angelino, ma perchè quelli poi hanno preso Theo Hernandez…Regà, la bronchite asmatica non si può sentire, anche perchè se hai l’asma non so quanto sia facile avere l’idoneità sportiva a certi livelli. Ma ti pare che a 28 anni non si sapeva che c’aveva l’asma…mi sembra tutto un po’ così. Per me c’è un forte calo di agonismo. Non capisco questo calo, l’anno scorso era il migliore, quest’anno sta facendo male male, una roba brutta, non si capisce…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non so se Dybala sia al top della condizione fisica. Io contro l’Inter farei 60 minuti di Pellegrini e 30 di Dybala. Angelino? Anche a me sembra molto strana questa storia della bronchite asmatica…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Angelino l’ho visto dimagrito tanto. Nel vederlo quest’anno rispetto allo scorso, mi è sembrato molto tirato come espressione del viso, meno sorridente, molto scuro in volto. E’ vero, quest’anno sta giocando male, ma forse l’anno scorso ci ha abituato troppo bene. Fisicamente l’ho visto male, quando perdi tanta massa, ti manca la forza…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io non credo che Gasperini pensi di schierare una Roma abbottonata che punti a portarsi a casa il punticino, che vista la difficoltà della partita e la classifica che hai sarebbe un puntone. Gasperini è uno che parla solo di attacco, non penso che farebbe mai una partita del genere… Dybala? Se io ho un giocatore che guadagna otto milioni l’anno che si allena ormai da 20 giorni, ed è quindi fisicamente in grado di giocare, queste sono le partite in cui mi deve fare la differenza. Se mi gioca 60 minuti col Plzen e mi fa la doppietta non dico che non mi serve, ma sono questi i match in cui la Roma ha bisogno del suo miglior giocatore dall’inizio. Altrimenti se deve essere il nostro Altafini, secondo me a gennaio le strade si devono separare, perchè i giocatori alla Altafini non esistono più nel calcio di oggi…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La pressione sabato penso sia più sulle spalle dell’Inter. La Roma deve fare una considerazione: io non devo vincere lo scudetto, e me la gioco, poi vada come vada. Non è di certo la partita contro l’Inter a decidere la stagione della Roma. Io mi auguro che i giallorossi possano vincere, ma penso che ci siano squadre più attrezzate della Roma a lottare per il titolo. Questo ti porta a essere più leggero. Dybala? Se ho il migliore a disposizione, io lo faccio giocare dall’inizio. Io al calcio faccio giocare chi sa giocare a calcio, e io Dybala se ce l’ho lo faccio giocare sempre.-..”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A me la storia di normalizzare le partite non piace, De Rossi lo fece con i Roma-Juve dicendo “non è una crociata“. Se vince l’Inter, e io spero mai, diranno “eh ma l’Inter è più forte, ma quando la Roma finirà il FPF gli faremo vedere…”. E’ la solita fuffa, è una noia mortale sta roba qua. Speriamo che i nostri vincano 4 a 0, così almeno c’è un po’ di vita e ci divertiamo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Angelino ha la bronchite asmatica, è una cosa cronica, non è mica una cosa leggerina. E’ una cosa invalidante per un atleta, è una cosa abbastanza seria per un calciatore perchè ti porta problemi di respirazione. Ecco perchè lo abbiamo visto così debilitato e dimagrito…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Angelino credo che non giocherà sabato contro l’Inter, al suo posto credo che Gasperini confermerà Tsimikas. Il greco era stato titolare anche a Firenze, e quindi penso abbia la fiducia del mister. Rensch a sinistra? Credo che sia una possibilità, ma al momento vedo il greco davanti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Tsimikas viene da due partite in nazionale con la Grecia, io ho la sensazione che sabato sera possa giocare Rensch, che fra l’altro è connazionale di Dumfries, terzino che andrebbe ad affrontate. Per me è un ballottaggio aperto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Utilizzare Dybala come giocatore da ultima mezzora che spariglia le partite frulla nella testa di Gasperini, perchè ha tecnica, palleggio, prende falli, sa cosa fare in campo. E penso che Gasp farà questa scelta, con Pellegrini in campo e Dybala nella ripresa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Soulè ha un’importanza fondamentale in questo momento, spero ci faccia vincere le partite. Ovviamente gli serve collaborazione, non può fare tutto da solo, ma ora mi sembra cresciuto anche a livello di consapevolezza. Deve avere più personalità durante la partita, non è ancora un punto di riferimento per i compagni, ma ha fatto dei gol decisivi…Partita bella da giocare, l’Inter secondo me rischia di più, se ne perde 3 su 7 poi per Chivu diventa dura. La Roma deve stare attenta alle transizioni, l’Inter nei contropiedi è letale. Recuperare Pellegrini e Dybala, ora che i centravanti non ti danno garanzie, sarebbe tanta roba…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’Inter è una gran bella squadra e Chivu ha trovato la chiave dopo un inizio stentato. Sulle fasce i quinti saranno decisivi sabato, e i due dell’Inter mi sembrano meglio di quelli della Roma. In mezzo al campo se la possono giocare, ma esternamente i nerazzurri sono più attrezzati… Pellegrini? Gasperini lo sta gestendo bene, piano piano si andrà a prendere la titolarità. Può fare la mezzala, il trequartista, il centrocampista e questa cosa piace al tecnico. E’ solo una questione fisica…”

