ROMA-INTER, i convocati di Gasperini: c’è Bailey, out Angelino

La Roma ha appena comunicato sul proprio sito ufficiale l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro l’Inter: in elenco Bailey, out invece Angelino. Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.
