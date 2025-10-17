FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 17 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Toni ricorda il suo gol all’Inter: “Che boato”

Luca Toni è tornato a parlare del celebre gol che il 27 marzo 2010 regalò alla Roma di Ranieri la vittoria sull’Inter di Mourinho, in piena corsa scudetto: «Tanti tifosi ancora oggi mi ringraziano, dicono che un boato così non l’avevano mai sentito. Ogni tanto rivedo le immagini con la voce di Zampa… mamma mia quanto urlava». Sul presente giallorosso Toni ha aggiunto: «Dovbyk e Ferguson sono due ottimi giocatori, devono solo conoscere meglio Gasperini e i suoi metodi».

Ore 9:00 – Bailey verso la prima convocazione in giallorosso

Leon Bailey si candida per la panchina contro l’Inter. L’attaccante giamaicano, arrivato in prestito dall’Aston Villa, ha svolto il secondo allenamento consecutivo con il gruppo e punta ai primi minuti con la Roma. Un debutto possibile all’Olimpico dopo settimane di lavoro per ritrovare la miglior condizione. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Amantino: “Roma da Champions, ma non da scudetto”

L’ex giallorosso Amantino Mancini ha parlato a Il Tempo alla vigilia di Roma-Inter: “Capolista non me l’aspettavo, ma Gasperini ha dato una struttura tattica importante. Sarei stato perfetto per lui, avevo forza e dribbling”. Sul nuovo brasiliano Wesley: “Mi piace, ma deve adattarsi al calcio italiano e migliorare la fase difensiva”. Chiusura sugli obiettivi: “La Roma deve puntare alla Champions, non ancora allo scudetto”. (Il Tempo)

