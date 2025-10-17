ROMA-INTER: le ultime sulle formazioni, dove vederla in tv e il probabile risultato

Sabato 18 ottobre 2025, ore 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il teatro del big match della 7ª giornata di Serie A tra Roma e Inter. Una sfida che promette scintille: i giallorossi di Gasperini vogliono difendere il primo posto, i nerazzurri di Chivu cercano l’aggancio alla vetta.

Roma: Gasperini ritrova i suoi leader

La Roma si presenta al big match con un assetto ormai consolidato. Svilar sarà ancora il guardiano dei pali, protetto dal trio difensivo formato da Celik, Mancini e Ndicka, una linea che unisce fisicità e buona impostazione dal basso. Sugli esterni torna Wesley, con Tsimikas o Rensch in ballottaggio sulla corsia opposta.

In mezzo al campo Koné e Cristante garantiranno equilibrio e copertura, mentre sulla trequarti Soulé e Pellegrini agiranno alle spalle dell’unica punta. Resta da decidere il fronte offensivo: Dovbyk e Ferguson si giocano una maglia da titolare, con il primo al momento leggermente avanti. Dybala è tornato a disposizione e potrebbe essere impiegato dal primo minuto (attenzione alla mossa falso nove) o a gara in corso. Tra i convocati out Angelino, con Bailey che strappa la prima convocazione in attesa della condizione ottimale.

Inter: Chivu senza Thuram ma con ritrovate certezze

L’Inter deve rinunciare a Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare, ma l’impianto di gioco resta invariato. Davanti a Sommer, difesa a tre con Akanji, Acerbi e Bastoni, garanzia di compattezza ed esperienza.

A centrocampo spazio alla mediana titolare composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco, pedine fondamentali per la spinta offensiva. In attacco il posto di Thuram sarà preso da Bonny, con Pio Esposito pronto a subentrare, mentre Lautaro Martinez, leader tecnico e realizzatore principe dei nerazzurri, cercherà il suo settimo gol in campionato. Out anche Darmian e Di Gennaro, ma Chivu può contare su una squadra apparsa in grande ripresa.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport Calcio. Disponibile in streaming su DAZN App, Sky Q, Sky Go e NOW TV.

Quote e pronostici

Grande equilibrio nelle quote dei bookmaker, con i nerazzurri leggermente favoriti. Il risultato più probabile è 1-1, seguito dalle vittorie di misura 0-1 e 2-1. Gli analisti prevedono una gara combattuta e decisa sul filo del rasoio, magari dalla giocata del singolo.

Roma-Inter, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas (Rensch); Soulé, Pellegrini; Dovbyk (Ferguson/Dybala). All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Meli – Cecconi.

Quarto uomo: Feliciani.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Abisso.

Giallorossi.net – T. De Cortis

