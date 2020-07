ROMA-INTER: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca conferma il 3-4-2-1 che gli ha permesso di portare a casa tre vittorie consecutive e spera di ottenere punti anche contro l’Inter di Conte, a caccia invece di un risultato che le permetta di continuare a sognare una clamorosa rimonta sulla Juventus in questo rush finale di campionato.

In porta, con Mirante ancora out, giocherà Pau Lopez, mentre in difesa tutto dipenderà dall’impiego di Smalling dal primo minuto: al momento è più probabile una sua partenza dalla panchina con Kolarov di nuovo tra i tre centrali insieme a Mancini e Ibanez. Ma il rebus verrà sciolto solo domani.

Sulle corsie esterne Bruno Peres parte di nuovo in vantaggio su Zappacosta, mentre Spinazzola giocherà a sinistra. A centrocampo Cristante insidia Diawara che però resta favorito, mentre Veretout è intoccabile. Sulla trequarti Mkhitaryan non è in discussione, insieme a lui Lorenzo Pellegrini che è stato pubblicamente confermato da Fonseca nella conferenza odierna. Si ferma invece Zaniolo, bloccato da un risentimento al polpaccio: non sarà del match.

Under e Kluivert appaiono ormai fuori dalle rotazioni di Fonseca, mentre al centro dell’attacco ci sono pochi dubbi sull’impiego di Edin Dzeko. Diverse invece le incertezze in casa Inter, con Barella e Lukaku che tornano a disposizione di Conte ma che non sono certi di partire dal primo minuto. Dubbio anche sulla trequarti, con Eriksen leggermente favorito su Borja Valero.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Inter, gara che giocherà domani sera allo Stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 21:45 e diretta tv su Sky Sport:

Roma (3-4-2-1) – Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Kolarov, Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Inter (3-4-1-2) – Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Brozovic, Barella, A. Young, Eriksen, L. Martienz, A. Sanchez.

Giallorossi.net – A. Fiorini