Roma-Juve, il duello sul mercato continua: un altro giovane è conteso dalle due rivali

AS ROMA CALCIOMERCATO – Roma e Juventus, rivali storiche in campo ma anche sul fronte mercato. E così, dopo l’affare Bryan Reynolds, ancora in mezzo a un intrigo di inizio inverno, ora c’è un altro giovane che sembra essere conteso dai due club.

Partiamo dalla situazione legata all’americano: i bianconeri sono al momento in vantaggio, avendo trovato un’intesa di massima con il terzino, ma devono ancora risolvere il problema dello slot per gli extracomunitari, che non è libero. La Juve pensa di aggirare il problema girando Reynolds al Cagliari fino alla prossima estate, ma deve ancora trovare un’intesa con il Dallas.

La Roma dunque può ancora sperare. Ryan Friedkin si era mosso con largo anticipo sul ragazzo, e vanta ottimi rapporti con il Dallas. Ma non ha intenzione di pagare le commissioni elevate richieste dall’entourage del terzino destro, giudicato un possibile crack del calcio mondiale.

Ma non c’è solo Reynolds al centro delle trattative di mercato che coinvolgono Roma e Juvntus: stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport anche il giovane Nicolò Rovella, centrocampista 19enne del Genoa, è conteso da giallorossi e bianconeri, oltre che dall’Inter. Anche in questo caso la Juve sembra in vantaggio, avendo accelerato nelle ultime ore. Ma il mercato di gennaio sta solo scaldando i motori.

