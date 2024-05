ROMA-JUVENTUS 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non va oltre l’1 a 1 contro la Juventus e la rincorsa alla zona Champions si fa sempre più complicata: al gol iniziale di Lukaku ha risposto Bremer.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i bianconeri nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato:

Svilar 7,5 – Migliore in campo per distacco, e questo fa capire la prestazione non troppo felice dei giallorossi.

Kristensen 6 – Bravo ad attaccare, meno a difendere. Sfiora il gol a più riprese, ma prima la traversa e poi Danilo gli dicono di no. In affanno però negli uno contro uno con Chiesa.

Llorente 5,5 – Bravo a giocare in anticipo, un po’ meno nel gioco areo. Bremer gli stacca in testa in occasione della rete del pari bianconero.

Ndicka 6 – Attento nella marcatura su Vlahovic, cerca anche di andare in appoggio alla manovra offensiva giallorossa.

Angelino 6 – Piedino raffinato. Dispensa cross a profusione, alcuni azzeccati, altri meno. Difensivamente non sfigura.

Cristante 6,5 – Presenza importante in mezzo al campo, fa sentire muscoli e centimetri. Nel finale è stremato e perde lucidità, ma più di questo non gli si può chiedere.

Paredes 6 – Partita di sacrificio, cerca di tessere il gioco ma anche di dare equilibrio alla mediana.

Pellegrini 6 – Gli manca l’ultima stoccata, così come la brillantezza per le tante partite giocate. Dal 75′ Bove sv.

Dybala 5,5 – Una punizione calciata maluccio, un’altra così così. Entra nell’azione del gol del momentaneo vantaggio. Non riesce a incidere come vorrebbe, resta negli spogliatoi per il solito problemino all’adduttore. Dal 46′ Zalewski 5,5 – Non riesce a dare la spinta necessaria. Qualche cross sbagliato e poco altro.

Lukaku 7 – Timbra il cartellino, poi ingaggia duelli a tutto campo reggendo da solo il reparto avanzato. Dal 68′ Abraham 5 – Anche stasera avrebbe la possibilità di far svoltare la serata ai suoi, ma non è lucido sotto porta.

Baldanzi 6,5 – Pimpante e smanioso di mettersi in mostra. Decisivo il suo spunto sulla destra in occasione del gol di Lukaku. Ha caratteristiche uniche in una squadra troppo monocorde nel breve. Dal 68′ Azmoun 5,5.

DANIELE DE ROSSI 6 – La squadra lotta con orgoglio me è in flessione, e i risultati delle ultime partite lo dimostrano. Alcuni cambi a partita in corso sono meno azzeccati di altri, giusto invece puntare su Baldanzi dal primo minuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini