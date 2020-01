ROMA-JUVENTUS 1-2: le pagelle

PAGELLE ROMA JUVENTUS – Si è appena concluso il match dell’Olimpico tra la Roma e la Juventus col punteggio di 1-2. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Non ha responsabilità sui gol, fa il suo quando viene chiamato in causa.

Florenzi 5,5 – Partita non esaltante, specialmente quando attacca. Sbaglia ancora troppi cross e un paio di conclusioni volanti. Stranamente oggi va meglio quando difende.

Mancini 6,5 – Il migliore dei suoi con un secondo tempo di alto livello.

Smalling 6 – Fa la sua partita, senza sbagliare nulla di rilevante.

Kolarov 5 – Gravissima disattenzione in occasione del gol che cambia la partita. Cerca di riscattarsi, ma senza successo.

Diawara 6 – Gara di buona qualità. Cerca di dare geometrie alla squadra, puntuale nelle chiusure.

Veretout 4,5 – Errore pesantissimo in occasione dell’azione che porta al rigore del due a zero. Non può permettersi certe distrazioni, e non è la prima volta. Dal 66′ Cristante 6 – Rientro in campo positivo per piglio e sostanza.

Zaniolo 6,5 – L’unico a dare uno scossone al match con iniziative personali che infiammavano il pubblico. Poi il drammatico crack. Dal 36′ Ünder 6 – Cerca di dare il suo contributo e dai suoi piedi nasce il rigore.

Pellegrini 5 – Brutta partita, con tanti errori non da lui. Sta vivendo un periodo non molto fortunato.

Perotti 5,5 – Bravo a segnare il rigore, ma la sua partita resta poco incisiva. Dal 81′ Kalinic sv.

Dzeko 5 – Una sola giocata degna di nota con quel palo, ma continua a essere poco presente e incisivo lì davanti.

FONSECA 5,5 – Passo indietro per la Roma che non riesce a fare il salto di qualità dimostrando limiti evidenti.

Giallorossi.net – A. Fiorini