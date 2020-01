FONSECA: “L’infortunio di Zaniolo è un grosso problema, siamo molto tristi. Abbiamo fatto due regali alla Juve, dopo diventa tutto più difficile”

ROMA JUVENTUS DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Le sue emozioni dopo l’infortunio al crociato di Zaniolo?

E’ un grande problema. Adesso Zaniolo deve pensare di recuperare velocemente. Siamo tristi per lui, ma domani è un altro giorno.

Approccio negativo con due gol in 8 minuti. E’ preoccupato per queste distrazioni e leggerezze difensive?

Sì, è difficile giocare contro la Juventus e in 8 minuti abbiamo preso due gol con due nostri regali. Penso che dopo la squadra ha fatto una buona partita, abbiamo fatto un secondo tempo forte, abbiamo pressato la Juve. Ma è tutto più difficile dopo i due gol della Juve.

Iniziare l’azione da dietro è sempre positivo? Meglio non rischiare in certe situazioni?

E’ una cosa in cui credo come allenatore, sono il principale responsabile quando succedono situazioni come questa. E’ una cosa in cui credo e sulla quale lavoriamo molto. Possiamo vincere più con situazioni in cui rischiamo. Non credo in un calcio dove non si prova a giocare da dietro, credo in un calcio di coraggio in cui bisogna rischiare.

Meglio i giovani stasera rispetto ai giocatori più esperti…

Sì, è vero che Veretout è stato infelice in questo momento, ma dopo ha reagito molto bene e con coraggio. Ha giocato bene. Quello che è importante è che dopo ha reagito bene.

Sembra che gli errori abbiano tolto sicurezza ad una squadra che in genere gioca bene tecnicamente…

No, penso che la squadra ha giocato bene, è normale che dopo due gol in 8 minuti la squadra perde fiducia. Oggi non è stato così la squadra ha avuto fiducia anche dopo aver preso due gol, sono orgoglioso dei giocatori.

Prima della pausa una bella vittoria poi due sconfitte, cosa è cambiato?

Niente, solo i risultati. Nelle ultime due partite abbiamo dominato. Oggi abbiamo fatto 22 tiri verso la porta. Difesa? Non è una questione tattica, non mi piace parlare di errori individuali perchè il responsabile sono io. Non è una questione di organizzazione, per questo ho fiducia.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Tanti argomenti: orgogliosi dell’atteggiamento della squadra che ha giocato una gran partita. La Roma sta lavorando bene…

Sì sono orgoglioso. Non è facile con due gol in otto minuti, ma la squadra ha reagito e giocato bene. Abbiamo dominato e attaccato tutto il secondo tempo. Abbiamo giocato con coraggio dopo i due gol.

Ci vuole tempo per portare una filosofia a grandi livelli di competitività e la Roma sta migliorando partita dopo partita…

Sì per questo sono fiducioso. Non è facile per una squadra dopo un inizio come questo giocare così. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo giocare per vincere contro qualsiasi squadra: abbiamo fatto una partita coraggiosa. La Juventus nel secondo tempo non ha creato occasioni, questo è importante. Potevamo fare due o tre gol. Per questo sono fiducioso.

Com’è il morale della squadra? Come si gestiscono le due sconfitte?

Non sono preoccupato, lo dirò ai giocatori. Dobbiamo pensare al futuro con positività e fiducia, abbiamo dimostrato di poter vincere con chiunque. Loro devono essere fiduciosi e pensare alla prossima partita difficile con il Parma.

La prestazione c’è stata, la squadra non è uscita dalla partita dopo i primi dieci minuti. E siamo sempre quarti…

Magari a volte quando si vince non sono tanto fiducioso quanto lo sono adesso. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con coraggio. Vogliamo dominare e giocare bene, penso che poi siano i dettagli che decidono la partita. Sono orgoglioso della squadra oggi. Dobbiamo pensare al futuro con positività. Siamo quarti e abbiamo la Coppa, una competizione importante per noi. Se la squadra gioca così dobbiamo avere fiducia.