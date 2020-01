Zaniolo, rottura del legamento crociato anteriore: domani l’intervento a Villa Stuart. Il giocatore: “Vi giuro, tornerò più forte di prima”

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA ROMA E LE PAROLE DEL GIOCATORE – Questo il comunicato appena apparso sul sito della As Roma:

“In seguito al trauma distorsivo riportato durante la partita, Nicolò Zaniolo è stato sottoposto ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico. Forza Nicolò!”

Anche il giocatore ha commentato il suo grave infortunio scrivendo su Instagram: “Vi giuro, tornerò più forte di prima“.

Fonte: Sky Sport

ZANIOLO INFORTUNIO ROMA JUVE – Grave infortunio per Nicolò Zaniolo durante Roma-Juventus. Il giovane calciatore giallorosso, tra i migliori in campo nonostante lo 0-2, si è fatto male dopo una strepitosa azione personale arginata da un intervento falloso di De Ligt.

Il giocatore è crollato a terra e ha chiesto subito il cambio. In campo ci sono stati attimi di spavento: Zaniolo infatti ha cominciato a piangere tenendosi le mani sul viso. Tutti i giocatori sono corsi intorno a lui.

Il calciatore è stato quindi costretto a lasciare il campo in barella: Zaniolo ha abbandonato quindi il campo dell’Olimpico con le mani sul volto e tra i singhiozzi che gli scuotevano il corpo. Si teme quindi un grave infortunio al ginocchio e un lungo stop.

