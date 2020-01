(LIVE!) ROMA-JUVENTUS: 0-2 (3′ Demiral, 10′ Ronaldo)

ROMA JUVENTUS FORMAZIONI DIRETTA – Dopo il passo falso contro il Torino di domenica scorsa la Roma torna in campo questa sera per affrontare la corazzata Juventus in un match che si preannuncia molto difficile per i ragazzi di Fonseca.

La corsa alla Champions è più in bilico che mai, con la Lazio che sta reggendo i ritmi delle prime in classifica e l’Atalanta che si conferma la squadra più in forma del campionato. Per la Roma sarà necessario fare punti per ripartire. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi alla diretta testuale del match.

ROMA-JUVENTUS, LA DIRETTA TESTUALE

PRIMO TEMPO

16′ – Problema serio per Demiral, infortunio al ginocchio: dentro De Ligt.

15′ – Ammonito Kolarov, era diffidato e salterà Genoa-Roma.

13′ – Ammonito Pjanic per un fallo su Pellegrini.

10′ – RADDOPPIO JUVE. Dal dischetto va Ronaldo che spiazza Pau Lopez. Inizio da incubo per la Roma.

9′ – Calcio di rigore per la Juve: Veretout perde palla davanti all’area, Dybala gliela soffia e il francese è costretto a fare fallo. Giallo per lui.

3′ – GOL DELLA JUVE. Segna Demiral su cross di Dybala su punizione. Juve subito in vantaggio alla prima occasione.

1′ – Fischia Guida, comincia Roma-Juve!

ROMA-JUVENTUS IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – Ecco il tweet della Roma che annuncia lo schieramento giallorosso:

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Juventus comunicata sempre da Sky Sport:

Ore 19:25 – Ecco la formazione ufficiale della Roma comunicata da Sky Sport con un tweet di Angelo Mangiante: sarà 4-2-3-1 con Florenzi e Perotti.

Ore 18:30 – Cancelli aperti all’Olimpico, sono attesi 60 mila spettatori. Terreno di gioco in buone condizioni, cielo sereno e temperatura intorno ai 10 gradi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni scelte dai due allenatori.

ROMA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Çetin, Bruno Peres, Spinazzola, Cristante, Ünder, Kalinic.

All. Fonseca.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Rugani, Danilo, De Sciglio, Matuidi, Emre Çan, Douglas Costa, Higuain, Pjaca, Bernardeschi.

All. Sarri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Meli e Fiorito. IV uomo: Giacomelli. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.

Giallorossi.net – A. Fiorini