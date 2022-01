ROMA-JUVENTUS 3-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dal sogno all’incubo nel giro di pochi minuti. La Roma che gioca una bella partita fino al 70esimo, poi regala la partita alla Juventus, crollando in maniera ingiustificabile.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 5 – Poteva fare poco sull’unica occasione della Juve, trasformata in oro da Dybala. Nella ripresa crolla sotto ai colpi dei bianconeri.

Maitland-Niles 5,5 – Esordio sfortunato. Non gioca male, ma nella ripresa annaspa come il resto dei suoi compagni di reparto.

Ibanez 3 – Prestazione da incubo per un giocatore a dir poco discontinuo. Errori su errori, fino a un finale da horror. Quando gioca così è un pericolo pubblico.

Smalling 5,5 – Primo tempo gigantesco. La squadra lo abbandona a metà ripresa e lui non può farci molto, finendo anche lui nel gorgo.

Vina 6 – Partita dai due volti. Gioca un primo tempo praticamente perfetto, poi finisce in affanno.

Veretout 6 – Torna il gladiatore gagliardo che corre per tre, mettendo in grave affanno la mediana bianconera con i suoi palloni recuperati a centrocampo. Nel primo tempo confeziona l’assist per il gol di Abraham. Nella ripresa la sua prestazione cala sensibilmente. Dal 78′ Carles Perez sv.

Cristante 5,5 – Cerca di guidare la squadra a modo suo, e lo fa senza sfigurare. Troppo in ritardo nella copertura in occasione del gol di Dybala.

Mkhitaryan 6,5 – Si sacrifica nel doppio lavoro tra centrocampo e attacco. Cerca di portare qualità nelle giocate della Roma sulla trequarti, e alla fine trova un gol fortunoso quanto meritato.

Pellegrini 6 – Uomo ovunque di questa squadra. Da lui ci si aspetta che con l’ultimo passaggio possa accendere la luce. Oggi gli riesce poco, ma è ugualmente decisivo con una punizione a dir poco splendida. Peccato però che la sua prestazione venga macchiata da un errore pesantissimo dal dischetto. Dall’87’ Borja Mayoral sv.

Felix 6 – Gioca molto largo a sinistra, cercando di creare scompiglio a un uomo esperto come Cuadrado. E’ molto giovane e un po’ arruffone, ma fa il suo dovere. Dal 71′ Shomurodov 5 – Entra in campo per assistere al crollo della Roma e metterci anche del suo.

Abraham 6 – Fa il suo segnando un gol da rapinatore dell’area di rigore. Causa anche il rigore e il rosso a De Ligt.

JOSE’ MOURINHO 6 – La sua Roma non riesce a scrollarsi di dosso i soliti limiti, che oggi vengono evidenziati in maniera ancora più fragorosa. La squadra gioca una bella partita fino al 70esimo, ma poi rovina tutto con un finale di gara inaccettabile, crollando psicologicamente alla prima difficoltà. L’allenatore ha poche colpe, serve ricostruire la mentalità della squadra dal mercato.

Giallorossi.net – A. Fiorini