(LIVE!) ROMA-JUVENTUS: 1-1 (11′ Abraham, 18′ Dybala)

AS ROMA NEWS – Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2021-2022. La Roma affronta all’Olimpico, ancora pieno al 50% dei suoi posti, la Juventus di Allegri.

I giallorossi sono reduci da un pessimo avvio di anno nuovo, battuti dal Milan a San Siro. Mourinho deve fare i conti con qualche defezione causa Covid dell’ultima ora, ma la sua squadra è chiamata a un sussulto d’orgoglio contro i rivali storici della Juventus, anche loro alle prese con diversi problemi da risolvere.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45’+4′ – Finisce qui il primo tempo: Roma e Juventus chiudono la frazione sull’1 a 1. Ottimo avvio dei giallorossi che la sbloccano con Abraham, poi nel momento migliore della Roma arriva il gol di Dybala, lasciato troppo solo al limite dell’area. Partita equilibrata, ai punti i giallorossi avrebbero meritato qualcosa di più. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45’+4′ – OCCASIONE ROMA! Smalling fa la solita sponda di testa per Abraham che col ginocchio, a due passi dalla porta avversaria, manda alto!

45’+3′ – Ammonito Cuadrado per un brutto intervento su Felix.

45′ – Quattro minuti di recupero.

40′ – Fase meno brillante del match dopo un avvio più scoppiettante, specie della Roma. Ora qualche errore di troppo nelle giocate delle due squadre.

32′ – CAMBIO JUVE: dentro Kulusevski, fuori Chiesa.

30′ – Problema al ginocchio per Chiesa, è costretto a uscire.

26′ – Abraham torna in campo, sembra farcela.

24′ – Problema fisico per Abraham. Si scalda Shomurodov.

21′ – Pellegrini prova a calciare dalla distanza dopo un altro pallone riconquistato da Veretout, ma la sua conclusione è troppo centrale.

18′ – GOL DELLA JUVE: troppo spazio per Dybala che dal limite ha tutto il tempo per prendere la mira e piazzare un sinistro a giro che non lascia scampo a Rui Patricio.

16′ – Roma aggressiva, altra palla recuperata a centrocampo, poi sponda di Abraham per Cristante che prova il destro dal limite: conclusione bloccata da Szczesny.

14′ – Fallo di mano di De Ligt evidente a centro area! Massa dice che è tutto regolare, il VAR non interviene.

11′ – GOOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM!! Angolo dalla sinistra, Veretout calcia a giro in mezzo, Tammy stacca anticipando Rugani e batte Szczesny!!

8′ – Chiesa prova a calciare dal limite, palla alta sopra la traversa.

6′ – OCCASIONE ROMA! Angolo dalla destra, Smalling fa la torre per Abraham che di testa gira in porta ma Szczesny è attento! Giallorossi molto aggressivi in questo avvio.

2′ – La Roma si è schierata con un 4-2-3-1 con Cristante a centrocampo, Felix largo a sinistra e Mkhitaryan a destra.

0′ – Fischia Massa, comincia Roma-Juventus.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:30 – La Roma annuncia la propria formazione ufficiale: esordio per Maitland-Niles, Cristante arretra in difesa, in attacco gioca Felix in coppia con Abraham.

Ore 17:25 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio Bentancur, Locatelli, Mckennie, Dybala, Kean, Chiesa.

Ore 17:15 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma, ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio, Ibanez, Cristante, Smalling, Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina, Felix, Abraham.

Ore 16:30 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra l’Olimpico, ha piovuto sul terreno di gioco durante la giornata, ma il campo appare in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Ibanez, Cristante, Smalling, Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina, Felix, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Ndiaye, Kumbulla, Calafiori, Villar, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Zalewski, Borja Mayoral, Shomurodov.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio Bentancur, Locatelli, Mckennie, Dybala, Kean, Chiesa. All: Allegri.

A disp.: Perin, Senko, Chiellini, De Winter, Alex Sandro, L. Pellegrini, Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Morata, Kaio Jorge.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Carbone – Peretti.

IV uomo: Giua.

VAR: Di Paolo.

AVAR: De Meo.

Giallorossi.net – A. Fiorini