TIAGO PINTO: “Mi aspetto di chiudere il mercato nelle prossime due settimane”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Juventus. Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Quanto è importante questa partita?

“Entrambe le squadre hanno il valore di fare di più. Più che parlare degli altri abbiamo la sfida di fare più punti del girone d’andata. Oggi è una partita importante contro una grande squadra con un grande allenatore, ma abbiamo la responsabilità di una risposta ed è quello che si aspettano tutti”.

Pensa che la squadra ha il valore superiore dei punti in classifica?

“Abbiamo parlato di questo prima, stiamo tutti lavorando per mettere insieme tutto: c’è un allenatore fantastico, una squadra con valore e abbiamo avuto problemi nel girone e adesso tutti insieme vogliamo fare meglio”.

Sergio Oliveira?

“Abbiamo preso Maitland-Niles, sul mercato abbiamo sempre detto che abbiamo una strategia ben allineata e gli obiettivi molto bene identificati. Mi aspetto che nelle prossime due settimane possiamo chiudere il mercato”.

Maitland-Niles cosa sa fare meglio?

“E’ un calciatore che durante la carriera ha giocato come terzino e centrocampo, ma credo di non sbagliare a dire che il calcio è un po’ così: tutti i giocatori che sanno fare più ruoli sono importati. Viene qui per darci una mano come terzino destro e questo è il progetto che abbiamo presentato a lui ma sappiamo che ha le qualità per giocare da centrocampista”.