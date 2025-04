Roma-Juventus in chiaro su DAZN, la nota del club: “Soddisfatti, il tifo è il nostro cuore pulsante” (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’AS Roma ha accolto con entusiasmo la decisione di trasmettere gratuitamente, in chiaro, la sfida contro la Juventus su DAZN. Un’iniziativa che permette a un pubblico ancora più ampio di seguire uno degli appuntamenti più attesi della stagione, garantendo massima visibilità a una gara che promette spettacolo e intensità.

In una nota ufficiale, il club ha espresso la propria soddisfazione per questa scelta, sottolineando l’importanza dell’incontro e, soprattutto, il ruolo fondamentale dei tifosi giallorossi, sia sugli spalti dell’Olimpico che da casa. “L’AS Roma esprime la sua soddisfazione per la trasmissione gratuita, in chiaro, su DAZN della partita Roma-Juventus. Il supporto incrollabile dei nostri tifosi è da sempre il cuore pulsante del nostro Club”, si legge nel comunicato, un messaggio che ribadisce ancora una volta il legame profondo tra la squadra e la sua appassionata tifoseria.

La partita con i bianconeri rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni della Roma in campionato, e poterla seguire gratuitamente su DAZN consente a tutti gli appassionati di vivere in diretta ogni emozione della sfida. Un’iniziativa che va incontro alle esigenze del pubblico e che valorizza ulteriormente il grande seguito del club giallorosso.