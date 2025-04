Roma: torna Friedkin, sale Pioli

AS ROMA NOTIZIE – Improvvisa impennata delle quotazioni di Stefano Pioli. Nel borsino impazzito del toto allenatore per la panchina della Roma del prossimo anno stanno cominciando a prendere quota le chance di vedere l’ex allenatore di Lazio, Fiorentina e Milan come il tecnico scelto da Ranieri e Friedkin per avviare un progetto fresco e vincente.

Proprio il presidente Dan viene segnalato di rientro a Trigoria in questi giorni: lo scontro Champions contro la Juventus, decisivo per la rincorsa al quarto posto cominciata da quando Ranieri siede sulla panchina della Roma, è uno dei motivi che dovrebbe riportare il texano nella Capitale. Ma non solo. Il cerchio intorno al nome del prossimo allenatore si sta stringendo.

Depennato il nome di Gasperini dalla lista, le cui richieste sono state mal digerite sia da Ranieri che da Ghisolfi, restano in corsa anche Maurizio Sarri e i più staccati Allegri e Mancini. Ma in queste ore si fa un gran parlare di Pioli: stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Roma ci sta davvero provando con il tecnico, che in questo momento è impegnato nella sua nuova (breve?) avventura in Arabia Saudita alla guida dell’Al Nassr, terzo nel suo campionato.

Pioli però sarebbe già stanco della sua nuova esperienza, ha nostalgia dell’Italia e ha fatto sapere di essere più che disponibile a un ritorno in Serie A: il progetto Roma lo stuzzica. La Roma guarda con attenzione alla Champions League asiatica (25 aprile – 3 maggio), dove l’Al Nassr di Pioli andrà a caccia del titolo. Un eventuale flop potrebbe avvicinare l’ex tecnico del Milan alla panchina giallorossa: Ranieri lo stima e lo vorrebbe come suo erede. A Trigoria Pioli è in cima alla lista, ma c’è da valutare il contratto del tecnico con l’Al Nassr e che scade nel 2026, ma che in caso di vittoria della più prestigiosa competizione asiatica potrebbe essere rinnovato fino al 2027.

Ranieri lo considera un allenatore di grande spessore, esperienza e capace di avviare un progetto con i calciatori a disposizione, e altri che arriveranno dal prossimo mercato estivo. I primi approcci sono stati avviati negli ultimi giorni, e ora Pioli sta diventando col passare delle ore il candidato numero uno per i giallorossi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero