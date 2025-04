“ON AIR!” – CORSI: “Pioli mai, a Roma se lo mangiano”, ROSSI: “Lo sottoscrivo con Massara ds e Ranieri alla Maldini”, MATTIOLI: “La partita di domenica? Impossibile non considerare favoriti i giallorossi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io un giocatore o un allenatore che per scelta di vita pur di stare alla Roma si accontenta di un terzo di stipendio di quanto prenderebbe altrove non ce lo vorrei qui, perchè secondo me è stupido… Pioli ha 10 milioni di contratto più bonus per due anni, dovrebbe lasciare tutti quei soldi per venire qui a guadagnare 4 milioni, a prendersi gli insulti e arrivare nello scetticismo generale…Scelta di vita? Ma se sei milionario in Arabia, sta vita de mer*a la vorrei proprio vedere. Diciamo che sono quantomeno perplesso su questo tipo di situazione…Lui con Massara ds e Ranieri alla Maldini? Idea che sottoscrivo, se deve essere Pioli l’allenatore. Io Massara lo prenderei a prescindere, per me è un ds coi fiocchi. Io se fossi Ranieri e so che è libero, chiamo subito Massara, ancora prima dell’allenatore…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Pioli è un buon allenatore, buonissimo, ma non è tra i primi dieci tecnici del mondo. Lui con Ranieri e Massara? Non sarebbe per niente una brutta idea…Ora che non c’è più Lina Souloukou, Ranieri potrebbe anche fare una scelta più italiana di quelle che faceva la greca… Pioli è uno che i risultati li ha portati a casa, non piace perchè è uno troppo poco empatico. Per alcune cose è un Ranieri 2.0…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Milan, Napoli e Inter vogliono Pellegrini…sarà che staremo sbagliando noi? Lui ormai non è più presentabile al pubblico, anche se segnasse un gol a partita fino a fine campionato non riguadagnerebbe più la fiducia dei tifosi… Frattesi? Penso che non abbia qualcosa che non va a livello personale, diciamo che non sta passando un bel momento. Zalewski per Frattesi? Magari ci cascano, così abbassano il prezzo, lo prendiamo a 20 milioni, che è il prezzo che vale…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Si parla di Mosquera del Valencia in ottica Roma, devo dire che ha delle caratteristiche non male e sta facendo molto molto bene in Spagna…Ho incontrato un ex giocatore della Lazio che è rimasto legato a Pioli e, seriamente, mi ha detto: “Guarda che io mi sono informato, all’80-90% è Pioli…“. Queste cose mi fanno male…sta cominciando a essere oppressivo sto nome…ma può essere che sia davvero lui l’allenatore?…Pioli sarà anche un medio allenatore, ma a Roma te se magnano…Io spero mai, la Roma non può comprare e prende Pioli, fai due più due…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Pioli? Inutile guardare che è un ex Lazio, tanto sono tutti ex Lazio quelli che ci stanno avvicinando…Io guardo i risultati che ha fatto: tolta la Lazio, lui con Milan ha fatto secondo, primo, quarto, secondo…che ti devo dire… Pioli non è un tecnico di prima fascia, non è Allegri o Ancelotti, però forse è un tecnico che potrebbe amalgamarsi meglio con l’ambiente, a mimetizzarsi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mi ha colpito come Baldanzi ha parlato di De Rossi, dicendo che è stato uno dei due allenatori più importanti della sua carriera. E’ un ragazzo molto centrato, e quest’anno da comprimario ha fatto una buona stagione. Allenatore? La squadra vorrebbe che restasse Ranieri, ma lui è stato categorico. La squadra è all’oscuro di tutto come è successo con gli esoneri, e anche lì sono in attesa del comunicato per sapere chi sarà il prossimo tecnico…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Pioli è un allenatore in grado di sostenere le pressioni della panchina del Milan e dunque sarebbe vaccinato a reggere le pressioni di una grande piazza. Il suo trascorso alla Lazio? E’ passata un’eternità… Ma io penso che si sottovalutino anche le risposte di un tecnico che viene contattato, perchè penso che la Roma possa anche incassare qualche no, visto che una società non c’è, i proprietari non ci stanno, la programmazione negli ultimi anni è stata buttata via dopo 4 giornate…Ma la panchina resta appetibile da tanti tecnici, forse anche da qualche allenatore top…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se c’è una favorita in questo Roma-Juve? E’ vero che i giallorossi arrivano dopo una serie di risultati positivi, ma dall’altra parte i bianconeri hanno mini svolta l’hanno avuta con i tre punti contro il Genoa. Tudor mi sembra stia facendo un buon lavoro. Sarà una partita equilibrata, perchè alla Roma manca Dybala e con Pellegrini e Soulè non mi sembra che ci sia stata la qualità necessaria. Secondo me si parte alla pari, poi si vedrà che succede…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Non si può ignorare il percorso di vittorie della Roma, come si può non pensare che sia favorita contro una Juve con i cerotti. Sì, i bianconeri arrivano da una vittoria tirata con i denti contro il Genoa e non contro il Real Madrid. Automaticamente si deve dire Roma, ma si spera che la Juve possa riprendere un percorso logico per i giocatori che ha. Ma se mi chiedi un favorito, è impossibile non considerare la Roma favorita…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma favorita? No…per me no. La Juve sembra in difficoltà, ma è una partita importante per tutte e due. Io penso che sarà una partita equilibrata, potrebbe esserci paura di perdere, e non mi meraviglierei se finisse 0 a 0 con un po’ di paura…”

