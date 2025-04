Marsiglia, guerra aperta tra De Zerbi e la squadra: “Volete farmi fallire? Fallirete con me”. De Rossi può sostituirlo

NOTIZIE AS ROMA – Scontro infuocato tra Roberto De Zerbi e i giocatori dell’Olympique Marsiglia. Secondo L’Équipe, il tecnico italiano ha affrontato un vero e proprio ammutinamento dopo la sconfitta per 3-1 contro il Reims, squadra che non vinceva da novembre. La crisi del Marsiglia, con appena una vittoria nelle ultime cinque partite, ha fatto scivolare la squadra al terzo posto della Ligue 1, con solo due punti di vantaggio su Nizza e Lilla, e a sole sette giornate dalla fine del campionato.

De Zerbi ha convocato la squadra al centro sportivo della Commanderie per un faccia a faccia e ha annullato il riposo previsto, sottolineando la sua frustrazione: “Io non vedo mai la mia famiglia, ora anche voi non vedrete la vostra”, ha esordito. Il tecnico ha poi lasciato i giocatori in balia del suo staff, rifiutandosi di allenarli personalmente, in segno di protesta contro alcuni comportamenti che riteneva inadeguati, come quello di Pol Lirola, che, sorridendo in mensa, ha suscitato la rabbia di De Zerbi. “Nessuno ti voleva qui la scorsa estate, io ero l’unico a credere in te. E mi ripaghi così?” ha accusato il calciatore.

La situazione è degenerata quando la squadra ha deciso di non scendere in campo per l’allenamento. Solo l’intervento del direttore sportivo Medhi Benatia, ex difensore di Udinese, Roma e Juventus, è riuscito a mediare tra le parti. Alla fine, De Zerbi ha accettato di allenarsi con lo staff, ma la sua frustrazione era evidente: “Volete che io fallisca? Allora falliremo tutti insieme”, ha dichiarato.

Nel frattempo, il futuro di De Zerbi è sempre più in bilico. Secondo le voci di mercato, il Milan starebbe pensando a lui per la panchina rossonera. In caso di un suo addio, Daniele De Rossi, ex compagno di Benatia, potrebbe essere la sua possibile sostituzione a Marsiglia, con già un primo contatto esplorativo.

Fonte: L’Equipe