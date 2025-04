ULTIME DA TRIGORIA – Rensch parzialmente in gruppo, può farcela per la Juve. Tra poco Ranieri parla in conferenza stampa

NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per mister Ranieri dall’allenamento odierno, a due giorni da Roma-Juventus: Devyne Rensch è tornato oggi ad allenarsi, seppur parzialmente, con il gruppo e spera almeno di rientrare tra i convocati del mister per la partita contro i bianconeri. Molto difficile invece pensare a un suo impiego dal primo minuto. Ancora out invece Saud.

Sulla fascia destra sono due le ipotesi calde: il ritorno di Celik nel ruolo di terzino destro o l’inserimento di El Shaarawy, con lo sposamento del turco nei tre centrali di difesa a discapito di Hummels. Ranieri, come consuetudine, non scioglierà i dubbi prima di domenica sera.

Attesa infatti per le parole del tecnico in conferenza stampa: il mister oggi alle 13 incontrerà i giornalisti e dovrà ancora una volta affrontare domande sul candidato alla sua sostituzione sulla panchina della Roma. Ranieri preferisce concentrarsi sul presente: la partita di domani, così come le altre sette, saranno decisive per il futuro del club.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini