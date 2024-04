ROMA-JUVENTUS, info biglietti: al via la vendita libera (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – Nel weekend del 5 maggio (data e orario da confermare) andrà in scena il big match tra Roma e Juventus, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato ufficiale, dalle ore 12 di oggi inizierà la vendita libera dei biglietti.

Ecco la nota: “L’ultimo big match della stagione. La penultima partita in casa nostra per questo campionato. Un appuntamento che non ha bisogno di presentazioni, basta leggerne il nome: Roma-Juventus!