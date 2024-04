“ON AIR!” – ROSSI: “Milan superiore alla Roma, sono molto preoccupato”, PIACENTINI: “Scorretto legare il futuro di De Rossi alla partita di domani”, CORSI: “Il sexgate? La Souloukou non si ferma qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Rinnovo la mia preoccupazione per la partita di domani: il Milan sulla carta è una squadra più forte della Roma. Una squadra che schiera Pulisic, Leao, Giroud, Loftus-Cheek, Theo Hernandez. Leao all’andata non gli andava, si capisce dai primi minuti…ma quando gli va se ne va via contro tutti, lo ha dimostrato contro l’Inter, la squadra più forte d’Italia. Dybala tecnicamente lo doppia, ma fisicamente paghi pegno. Noi Theo, Loftus-Cheek e Pulisic non ce li abbiamo. E Chukwueze è un giocatore che può farci male. Sono molto preoccupato…anche perchè la genialata dell’andata la riproponi? Perchè nel frattempo Pioli potrebbe aver ideato la contromossa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non penso che il Milan sia molto superiore alla Roma, secondo me le due squadre si equivalgono. Loro hanno Theo, Pulisic, Leao e Giroud, ma la Roma ha Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku ed El Shaarawy… Bove? Per fare un certo tipo di lavoro è più adatto di Cristante, ha gamba… Trovo ingiusto questa opera mediatica che si sta facendo legando il rinnovo di De Rossi alla partita di domani, sarebbe scorretto nei suoi confronti…”

Tonino Tempestilli (Rete Sport): “Roma-Milan? Complimenti alla società che è riuscita a portare certi risultati. Partita ancora aperta, per me è da 50 e 50. Se la Roma giocherà come all’andata, può passare il turno. Il turno successivo però sarebbe molto difficile, il Bayer sta facendo un’annata straordinaria. Ma nei 180 minuti, la Roma può giocarsela con tutte… Burdisso come ds della Roma? E’ un ragazzo serissimo, ci metterei la mano sul fuoco. Alla Fiorentina ha fatto bene. Per quello che posso dire è uno che ha tanta esperienza, conosce l’ambiente ed è abituato a gestire i calciatori essendo stato un giocatore importante. Modesto? Lo conosce di sicuro meglio la nostra amministratrice delegata…se però Galliani, che è uno di grande esperienza, lo ha voluto al Monza significa che è una persona competente con delle qualità importanti…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Più è alta la posta in palio e più l’ansia ci aggredisce…è da ieri che sono in clima partita. Noi nelle gare di andata abbiamo mostrato una padronanza del campo da grande squadra europea, sia contro il Brighton che contro il Milan. Abbiamo fatto il gioco dei top club e questo mi tranquillizza… De Rossi si gioca domani il rinnovo? No…mamma mia… Se la Roma dovesse arrivare quarta o quinta in campionato gli confermano il contratto…Pioli se la rischia, De Rossi non rischia nemmeno un capello…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Come partita quella di domani sera è una delle più importanti degli ultimi anni, affronti sicuramente la squadra con più blasone… Oggi è il compleanno di Mancini, chissà se domani segna di nuovo. Il sexgate di Trigoria? Improvvisamente non se ne sente parlare più…è passato Angelo Bonifico, lo conoscono tutti…Io però vorrei andare a fondo in questa storia, la Roma non si è fermata, non pensate che sia finita così, la Souloukou da questo punto di vista sembra essere molto cattiva…”

Giampiero Maini (Radio Manà Manà Sport): “Il Milan sta pensando di schierare la formazione che ha vinto all’Olimpico in campionato con Bennacer al posto di Krunic, stanno cercando di immagazzinare positività. Sicuramente cambieranno qualcosa sotto il profilo dell’aggressività. Se prima la qualificazione per me era 60-40 Milan, ora è 55-45 Roma, ma è ancora aperta. I rossoneri dovranno fare qualcosa in più, non so se lo faranno fin da subito o aspetteranno il secondo tempo. La Roma però deve attaccare, deve portare più uomini nella metà campo rossonera, perchè difende meglio quando fa quello che non quando abbassa il baricentro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Domani sera sarà fondamentale non prendere gol, sarà importante dare sicurezza al reparto difensivo… Il Milan ha tante soluzioni per segnare ma è anche una squadra che concede tantissimo. La Roma deve sfruttare le occasioni come ha fatto all’andata, ci sarà la possibilità di fare male ai rossoneri…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Pioli e De Rossi si giocano la conferma domani? Che un dirigente abbia bisogno di una partita per capire se un allenatore merita o meno di essere confermato è ridicolo…non si può decidere il futuro di un tecnico per una partita, che può essere decisa da un episodio. Partita equilibratissima, l’uno a zero è un vantaggio minimo, Roma-Milan può finire 0 a 1, i rossoneri hanno i giocatori per ribaltarla, ma ai giallorossi do il 51% dei favori del pronostico…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Non sarebbe giusto legare questa partita al destino di De Rossi: lui si è meritato la conferma sul campo, e penso che l’intesa ci sia per il suo rinnovo, manca l’annuncio ma è solo una questione formale. La partita di domani? Per me non è 51 a 49 per la Roma, ma 50 a 50. Ieri abbiamo visto una grande squadra come il PSG ribaltare una grande squadra come il Barcellona…l’1 a 0 non basta a dare un vantaggio alla Roma, la qualificazione è ancora apertissima…”

Stefano Fiore (Radio Radio): “Io fossi stato in Pioli avrei marcato stretto Dybala, che a parer mio è il giocatore che può alterare gli equilibri della Roma, che ha altri buoni giocatori, ma se bocchi Dybala blocchi il 60, 70, forse anche 80% della pericolosità della Roma. Quindi farei molta più attenzione in questo, poi nei singoli in attacco il Milan ha qualcosa in più dei difensori della Roma…devi bloccare Dybala ed escluderlo dal gioco offensivo della Roma, poi se tanto mi dà tanto il Milan ha più qualità in generale della Roma…”

Redazione Giallorossi.net

