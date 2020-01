Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani: giornali divisi sull’utilizzo della difesa a 3

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Difesa a tre, sì o no? E’ questo il principale interrogativo da sciogliere questa sera per quello che riguarda la formazione che ha in mente Fonseca in vista di Roma-Juventus.

I giornali oggi si dividono: la maggior parte dei quotidiani punta sul 3-4-2-1 con Cetin in campo al fianco di Smalling e Mancini e l’esclusione di Perotti. Dietro a Dzeko dunque agirebbero Pellegrini e Zaniolo.

Ma non tutti sono d’accordo: Il Tempo e La Repubblica puntano ancora sul classico 4-2-3-1 con Perotti regolarmente in campo. Questi dunque i probabili schieramenti secondo i principali quotidiani oggi in edicola:

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

LA REPUBBLICA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling; Kolarov, Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

TUTTOSPORT (3-4-1-2)

Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Zaniolo, Dzeko