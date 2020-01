Serie A, l’Inter frena con l’Atalanta. A San Siro è 1 a 1, Handanovic evita la sconfitta ai nerazzurri

INTER ATALANTA RISULTATO FINALE – Emozioni e gol nel match del sabato sera tra Inter e Atalanta: a San Siro finisce uno a uno dopo una partita molto combattuta e ricca di colpi di scena.

Nerazzurri in vantaggio dopo una manciata di minuti grazie a Lautaro Martinez, a segno con un rasoterra violento e preciso dopo un duetto con Lukaku. Nel finale di frazione l’Atalanta sfiora il pari con Toloi.

Nella ripresa Malinovski, subentrato a Zapata, coglie subito il palo. Al minuto 75 arriva il pareggio dei bergamaschi: cross rimpallato di Ilicic, dormita di Candreva e Gosens ne approfitta per battere Handanovic.

Negli ultimi dieci minuti è l’Atalanta a crederci di più mentre l’Inter, in affanno, deve difendere. Fino a quando all’87’ Bastoni stende Malinoski in area: per Rocchi è rigore. Dal dischetto va Muriel che però trova la super parata di Handanovic. Finisce uno a uno: l’Atalanta raggiunge momentaneamente la Roma al quarto posto, l’Inter stacca di un punto la Juve in attesa del match di domani sera.

Giallorossi.net – G. Pinoli