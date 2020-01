Serie A, la Lazio vince anche col Napoli (1-0) grazie a un regalo di Ospina

LAZIO NAPOLI RISULTATO FINALE – La Lazio centra la decima vittoria consecutiva battendo all’Olimpico il Napoli per uno a zero grazie al gol di Ciro Immobile.

Il primo tempo non regala troppe emozioni: per la Lazio l’occasione migliore ce l’ha Milinkovic Savic il cui destro batte per terra a sta per scavalcare Ospina, provvidenziale Di Lorenzo a salvare prima che la palla varchi la linea di porta. Il Napoli invece si vede solo con una punizione di Insigne che Strakosha manda in angolo.

Nella ripresa le occasioni più clamorose per passare ce l’hanno i partenopei che al minuto 67 colgono un palo con Zielinski dopo un perfetto destro a giro del polacco. Poi è Insigne a seminare il panico nell’area avversaria e a calciare col destro, trovando la gran parata di Strakosha.

Poi però Ospina e Di Lorenzo regalano letteralmente il gol alla Lazio a otto minuti dalla fine: il portiere cincischia e si fa rubare incredibilmente la palla da Immobile che tira subito in porta, Di Lorenzo può spazzarla ma colpisce goffamente e manda la palla in rete. La beffa è servita per il Napoli, che ormai vede più vicina la zona retrocessione di quella Champions. La Lazio vince con una gran dose di fortuna e fa record di vittorie consecutive.

Giallorossi.net – G. Pinoli