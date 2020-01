Serie A, il Milan passa a Cagliari nel segno di Ibrahimovic (0-2)

CAGLIARI MILAN RISULTATO FINALE – Il Milan targato Ibrahimovic torna a vincere, trascinato dall’attaccante svedese che parte titolare e realizza il gol che chiude la partita.

Primo tempo a buoni ritmi ma che si chiude senza reti: l’occasione migliore è dei rossoneri con lo stesso Ibra che di testa coglie il palo a Olsen battuto. Per i sardi il più pericoloso è Nandez con un lob dalla lunga distanza sul quale è bravo Donnarumma.

Nella ripresa il match si sblocca in modo rocambolesco: segna Rafael Leao dopo appena un minuto grazie a una fortunosa conclusione deviata che si impenna e beffa Olsen. Poi è Zlatan Ibrahimovic, imbeccato da Hernandez, a chiudere la partita con un sinistro rasoterra di pregevole fattura. Lo svedese segna anche di testa nel finale, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Il Cagliari perde ancora ed è in caduta libera. Il Milan è apparso più in palla e decisamente rinvigorito dalla presenza di un sempre verde Ibrahimovic. Con questa vittoria i rossoneri si portano a -4 dai sardi e dalla sesta posizione in classifica.

Giallorossi.net – G. Pinoli