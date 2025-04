ROMA-JUVENTUS: probabili formazioni, statistiche e analisi del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domenica 6 aprile, alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà un incontro fondamentale per le sorti della stagione di entrambe le squadre: la Roma affronta la Juventus nella 31ª giornata di Serie A. La partita è di estrema importanza, non solo per la corsa alla Champions League, ma anche per il morale di due club che arrivano a questa sfida con stati d’animo diversi.

Roma, formazione solida senza Dybala e Saelemaekers

I giallorossi, sotto la guida di Claudio Ranieri, sono determinati a mantenere il loro momento positivo. Con un modulo 3-4-2-1 ormai consolidato, Ranieri ha trovato la formula giusta per equilibrare solidità difensiva e capacità di offendere. Tuttavia, ci saranno delle assenze importanti. Paulo Dybala, uno dei protagonisti più attesi, non sarà disponibile, e questo potrebbe pesare sulla creatività offensiva della Roma.

Pesa anche la squalifica (ingenua) di Saelemaekers. Nonostante questo, i giallorossi hanno dimostrato di essere capaci di adattarsi e di avere una rosa profonda che permette diverse alternative. In difesa rebus Hummels, a destra o la scelta conservativa Celik o la mossa a sorpresa Soulè. Baldanzi stavolta parte davanti a Pellegrini, ma non è da escludere nemmeno il tandem Shomurodov-Dovbyk.

Juventus tra cambi conferme

La Juventus arriva alla partita con qualche incertezza nella formazione, anche se il tecnico Igor Tudor dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1, che ha dato buoni frutti in termini di solidità difensiva e transizione offensiva. Anche in questo caso, le assenze pesano: Gatti è fuori per un mese, mentre Bremer e Milik sono ancora indisponibili.

Il ballottaggio in attacco tra Conceiçao e Koopmeiners è uno degli ultimi dubbi, con il primo favorito. In difesa, con Gatti fuori, sarà Kalulu a fare coppia con Veiga, completando una linea difensiva inedita. Per i bianconeri, dopo l’addio di Motta, si prevede una strategia di gioco fatta di maggiori verticalizzazioni, più aggressività sulle riconquiste di palla e meno possesso.

Statistiche e Curiosità

Roma e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato, con l’ultima vittoria dei giallorossi datata 5 marzo 2023 (1-0 all’Olimpico). La Roma ha vinto le ultime sette partite di Serie A e potrebbe raggiungere un record storico di otto vittorie consecutive. La Juventus, di contro, è stata imbattuta in otto delle ultime nove partite contro la Roma in campionato, ma ha registrato solo un successo nelle ultime sfide esterne.

Dove Vederla

Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (visibile anche in chiaro) con il collegamento a partire dalle 20:30, per seguire live tutte le emozioni di un match che potrebbe decidere le sorti di entrambe le squadre nella lotta per la Champions League.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Roma (3-5-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Soulè, Cristante, Paredes, Konè, Angelino, Baldanzi, Dovbyk. All. Ranieri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Giallorossi.net – T. De Cortis