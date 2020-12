Roma, la caccia al terzino è apertissima

AS ROMA NEWS – Un attaccante esterno e un terzino destro. Sono queste due le priorità sul mercato segnalate da Paulo Fonseca alla dirigenza giallorossa. E se per il reparto avanzato la corsa al momento sembra destinata a riguardare solo due giocatori (El Shaarawy e Bernard), più aperta invece sembra quella che riguarda il terzino.

Al momento l’ipotesi più credibile, afferma l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), ha il nome di Gonzalo Montiel, 23 anni, esterno argentino del River Plate che a giugno potrà liberarsi a scadenza di contratto e che quindi ora rappresenta un buon affare per prenderlo a poco a gennaio.

Ma occhio a considerare chiusa la trattativa per l’americano Reynolds. A chiarire la situazione ci ha pensato il presidente del Dallas, club in cui milita il calciatore: “Siamo molto orgogliosi di Bryan e di tutto quello che può esserci nel suo futuro. Detto questo, nessun accordo per lui è stato finalizzato. Ogni notizia che riporti il contrario, a questo punto, è fuorviante e imprecisa”. La Roma dunque resta in corsa.

Ma i giallorossi seguono anche Brandon Soppy del Rennes, altro giovane esterno di belle speranze, e possono sempre sfruttare la carta Nzonzi. Fari accesi anche su Becir Omeragic, anche lui classe 2002, difensore svizzero dello Zurigo che però sembra essere più a suo agio nel ruolo di centrale che da terzino offensivo in un centrocampo a cinque. La corsa per la destra è apertissima.

