Roma, la cura dimagrante parte dai maxi stipendi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da tempo si parla di una “cura dimagrante” per il calcio che spende più di quanto produce. Ora la situazione è drammatica e i club si trovano davanti all’ipotesi di fallimento.

Ieri la Roma ha partecipato alla videoconferenza insieme alle altre squadre di Serie A per capire come alleggerire i costi. La prima strada è ridurre del 30% gli ingaggi dei calciatori nel caso in cui non si portasse a termine il campionato.

Per la prossima stagione si parla anche di annullamento del fair play finanziario, una notizia che farebbe felice Dan Friedkin, se dovesse acquistare la società.

(Corriere della Sera, L. Valdiserri)