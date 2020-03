Carles Perez va a 34,67 km/h, meglio di Messi

NOTIZIE ROMA CALCIO – In attesa di scoprirlo del tutto, in vetrina va la sua velocità. Il sito Sportsfinding.com ieri ha individuato in Carles Perez il calciatore più veloce del Barcellona, prima del suo trasferimento alla Roma.

Il classe ’98, quando giocava ancora in Liga nella prima parte di stagione, ha registrato una velocità di 34,67 km/h.

L’attaccante spagnolo è stato più veloce persino di Lionel Messi. Dietro di lui Braithwaite, Dembelé, Semedo e Piqué.

(Gazzetta dello Sport, C. Zucchelli)