Roma, ventilatori e letti per lo Spallanzani

NOTIZIE AS ROMA – Quando si tratta di aiutare il prossimo la Roma è sempre in prima linea.

Con l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il club giallorosso si è immediatamente mobilitato per sostenere lo Spallanzani attraverso una raccolta fondi per acquistare tre ventilatori per la terapia intensiva, otto letti per lo stesso trattamento e cinque ventilatori polmonari per la terapia sub-intensiva.

Un’iniziativa che ha avuto successo grazie alla generosità di calciatori e staff che hanno scelto di donare una giornata del loro stipendio, circa 200mila euro.

(Il Messaggero, G. Lengua)