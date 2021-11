Roma, la grande occasione. Mou non cambia: Zaniolo in attacco, centrocampo qualità

AS ROMA NEWS – La Roma ha una grande occasione oggi pomeriggio all’Olimpico: battendo il Torino i giallorossi prenderebbero punti sulla Juventus, battuta ieri in casa dall’Atalanta, e Fiorentina, sconfitta in rimonta dall’Empoli. Senza contare che stasera scenderanno in campo Napoli e Lazio.

La squadra di Mou deve dunque cogliere l’attimo e cercare di proseguire la striscia di vittorie cominciata dopo l’ultima sosta per le nazionali. Lo Special One ieri in conferenza ha fatto pretattica, decidendo di non svelare il modulo con cui oggi affronterà il Toro di Juric. Ma tutti i giornali puntano a un unico sistema di gioco: il 3-5-2.

Nonostante il recupero di Vina, il tecnico portoghese pensa di confermare la difesa a tre con El Shaarawy a tutta fascia. A centrocampo tre possibili soluzioni: Mancini avanzato in mediana, l’inserimento di Darboe e poi quella più gettonata, e cioè Pellegrini in regia con Mkhitaryan e Perez come intermedi. Un centrocampo fatto di pura qualità.

In attacco tutti sono certi: Mourinho riproporrà il tandem formato da Zaniolo e Abraham. La coppia offensiva ha convinto pienamente l’allenatore, che dunque non sembra intenzionato a cambiare. Con i tre punti oggi la Roma farebbe un bel salto in classifica, restando attaccata all’Atalanta e staccando le dirette concorrenti. Ma il Torino di Juric venderà cara la pelle.

