Roma, la grande occasione

AS ROMA NEWS – Un lunedì delle grandi occasioni. La Roma si è goduta un weekend in cui sono cadute (o quasi) tutte le concorrenti per l’Europa: dai ko di Milan e Bologna fino alla sconfitta di ieri della Fiorentina a Verona passando per il pareggio della Lazio a Venezia.

Contro il Monza di Nesta stasera all’Olimpico (ore 20,45), la squadra di Ranieri si gioca la possibilità di andare a -2 da quella zona che fino a un mese fa sembrava un miraggio e che vedrà i giallorossi forti di una calendario semplice sulla carta: dopo il Monza ecco Como, Empoli, Cagliari e Lecce. Sfide da non sottovalutare ma sicuramente alla portata, e che possono diventare un trampolino di lancio prima del ciclo della verità con gli scontri diretti contro Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.

Merito del lavoro di Sir Claudio che ha portato 9 risultati utili in campionato a cui sommare il passaggio agli ottavi di Europa League. In tanti si chiedono: dove sarebbe adesso la Roma se la società non avesse esonerato De Rossi dopo appena quattro partite? Oppure dove sarebbe se dopo il suo allontanamento i Friedkin avessero scelto immediatamente Ranieri invece di puntare sulla scommessa (persa) Juric?

Domande che resteranno senza risposta. Meglio concentrarsi sulla partita di stasera, che può valere un bel pezzo di Europa per il prossimo anno dopo la grande paura della retrocessione sotto la scellerata gestione Juric. Per questo Ranieri utilizzerà un turn over fisiologico (vista la fatica di coppa col Porto di giovedì scorso) ma non esagerato: contro il Monza stasera è vietato sbagliare.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport