Riecco Hummels, nuove chance per Salah-Eddine e Gourna-Douath. Ballottaggio Baldanzi-Soulè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Turn over sì, ma senza esagerare. Per battere il Monza e avvicinare la zona Europa Claudio Ranieri è orientato a sfruttare il momento magico di Paulo Dybala, anche oggi pronto a scendere in campo. Magari al fianco di uno tra Soulé e Baldanzi. Davanti toccherà ancora a Shomurodov viste le condizioni non ottimali di Dovbyk, che punta a tornare col Como domenica prossima.

Dopo la squalifica in coppa sono pronti a tornare in campo sia Alexis Saelemaekers, che prenota un posto a destra, e Bryan Cristante, pronto ad agire di nuovo in mediana, mentre a sinistra potrebbe esserci una nuova chance per Salah-Eddine. A centrocampo il ballottaggio sembra riguardare soprattutto Konè, che potrebbe avere un turno di riposo, e Gourna-Douath, sotto esame da qui fino a fine stagione.

Il vero dubbio di formazione resta Mats Hummels, reduce da quattro panchine di fila: il tedesco stasera dovrebbe tornare a giocare al centro della difesa, mentre uno tra Mancini e Ndicka potrebbe rifiatare. Scalpita Nelsson che ancora non ha esordito dal primo minuto.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Leggo / Il Tempo