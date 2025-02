AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di domenica 23 febbraio 2025.

Ore 14:30 – SERIE A: IL COMO BATTE IL NAPOLI – Colpo del Como che tra le mura amiche batte il Napoli col punteggio di due a uno. Apre il match un autogol clamoroso di Rahmani, pareggio di Raspadori e nella ripresa gol partita di Diao su assist di Nico Paz. I lombardi, prossimi avversari della Roma in campionato, si allontanano dalla zona retrocessione.

Ore 13:55 – ROMA-MONZA, I CONVOCATI – Claudio Ranieri ha appena diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani sera contro il Monza: out Artem Dovbyk. LEGGI L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

Ore 13:00 – LA ROMA PRIMAVERA BATTE LA JUVE 2 A 1 – Vittoria nel recupero per la Roma Primavera di Gianluca Falsini sui pari età della Juventus: al Tre Fontane decide un gol realizzato da Coletta nel recupero…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:40 – PRIMAVERA, ROMA-JUVENTUS: LA FORMAZIONE UFFICIALE – 27° turno di Primavera 1, la Roma ospita la Juventus oggi alle 11 al Tre Fontane. Questa la formazione ufficiale dei giallorossi: De Marzi; Sangaré, Nardin, Mirra, Litti; Romano, Di Nunzio; Marazzotti, Coletta, Zefi; Misitano.

Ore 10:30 – ROMA-MONZA, CANCELLI APERTI ALLE 18:15 – La Roma fa sapere che domani i cancelli dell’Olimpico apriranno due ore e mezzo prima del fischio d’inizio del match con il Monza, e precisamente alle 18:15.

Ore 9:10 – HUMMELS, I PROBLEMI PERSONALI COMPLICANO IL RINNOVO – Per Mats Hummels il rinnovo di un anno con la Roma sembra molto complicato: i problemi personali, legati soprattutto alla lontananza della famiglia, rendono difficile la permanenza del centrale tedesco. (Il Tempo)

Ore 8:30 – TRA MONZA E COMO SPAZIO ALLE ROTAZIONI – Ranieri ha intenzione di usare tutta la profondità della rosa giallorossa e tra Monza e Como, in vista del Bilbao, sfrutterà le seconde linee dando spazio sia ai nuovi acquisti che ai vari Saud, Baldanzi, Soulè e Shomurodov.

