Roma, la lista dei bocciati di Mou

AS ROMA NEWS – Bastone e carota. Josè Mourinho passa dalle parole dolci, come “alma” o “famiglia”, a quelle decisamente meno lusinghiere quando la squadra non risponde ai suoi input. L’allenatore dopo il pareggio di Servette era deluso, perchè non ha visto in alcuni dei suoi quella fame di vittoria che invece è una sua prerogativa. Ma con chi ce l’aveva Josè quando parlava di superficialità e di occasione persa?

Sicuramente Houssem Aouar, il nuovo arrivato, che in quattro mesi di Roma ha stabilito un record paradossale: pur segnando 2 gol in Serie A, che per un centrocampista non sono pochi, non ha mai convinto l’allenatore, che spesso lo ha punzecchiato pubblicamente proprio per stimolarlo.

Ma anche El Shaarawy, una pepita da estrarre dalla panchina, ha deluso Mourinho nelle occasioni in cui è stato scelto come titolare: contro il Servette, per esempio. C’è poi Celik, uno che non ha mai convinto Mourinho, ma a cui il tecnico non ha molto da rimproverare: non è un terzino che affronta le partite “in modo superficiale”, è semplicemente un calciatore che combatte con i suoi limiti.

Ma l’accusa più seria è stata rivolta ad alcuni dei fedelissimi. Quelli che “se vanno in panchina in Europa, poi magari entrano senza l’atteggiamento che servirebbe ad aiutare la squadra“. E qui è facile decriptare il messaggio: a Ginevra sono entrati in ordine cronologico Pellegrini, Spinazzola e Renato Sanches.

Il capitano, che ha avuto anche un colloquio individuale con il capo, ha in effetti faticato tantissimo nei quaranta minuti in cui è stato utilizzato. Ma ha l’attenuante di 52 giorni di inattività, cominciati proprio dopo la partita d’andata contro il Servette e terminati domenica scorsa. Non può ancora essere al cento per cento. Resta da vedere se Mourinho potrà o vorrà aspettarlo. Perché da lui pretende la qualità che è spesso mancata nel centrocampo di questo autunno.

Quanto a Spinazzola, beh, è stato investito a inizio stagione del ruolo di titolare. Ha spazzato via la concorrenza di Zalewski, che è sempre più ai margini della squadra. Ma ha avuto fin qui un rendimento insufficiente. I maligni dicono che sia poco sereno per la questione del contratto in scadenza. Ma il senso di milionaria precarietà non basta a spiegare un contributo così insignificante a Ginevra.

Renato Sanches infine è un caso a parte: come Smalling, ha fatto arrabbiare Mourinho perché è spaventato dal dolore e dagli infortuni. Ma per quanto ha mostrato nelle ultime settimane, non è un giocatore che può sostenere le ambizioni della Roma. Semmai è il perfetto interprete del gruppo che in trasferta ha vinto solo quattro partite in tutto il 2023: galleggia senza nuotare.

