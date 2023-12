Contro il Sassuolo in campo i fedelissimi: torna Mancini, Bove insidia Pellegrini, Azmoun spera

NOTIZIE ROMA CALCIO – Contro il Sassuolo in campo i migliori. Quelli che in queste settimane non hanno tradito la fiducia di Mourinho. Ma anche qualche scelta obbligata, a cominciare dalla difesa, che ritrova Mancini, tornato a disposizione del tecnico dopo lo stop in coppa.

Cristante dunque tornerà a giocare da mezzala, con Paredes in cabina di regia. E l’ultima maglia? Se la giocano Bove e Pellegrini, col sette che ora non è più sicuro di un posto da titolare. Perchè le ultime apparizioni sembrano aver sparigliato le carte: l’azzurrino si sta conquistando la fiducia del tecnico e a questo punto potrebbe essere preferito al capitano, ancora lontano dalla forma migliore.

Sulle fasce tornano Karsdorp, ancora una volta titolare per mancanza di alternative valide a destra, e Spinazzola, in vantaggio su Zalewski. In attacco sembra essere scontata la conferma di Dybala e Lukaku, ma occhio ad Azmoun: l’iraniano sta convincendo sempre più Mourinho, e potrebbe essere la carta a sorpresa di un match al solito molto delicato.

