Pinto tratta Theate e Pablo Marì, ma prima serve una cessione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Rinforzare la difesa è la parola d’ordine a Trigoria. Tiago Pinto dovrà fare i salti mortali per accontentare le richieste dell’allenatore considerati i paletti che limitano enormemente il mercato in entrata della Roma.

Nelle scorse settimane nel quartier generale giallorosso, scrive oggi il Corriere dello Sport, si sono presentati diversi agenti e molti intermediari, tutti pronti a offrire soluzioni. Due nomi sicuramente considerati, ma difficili da raggiungere, sono Pablo Marì del Monza e Arthur Theate del Rennes, con un passato nel Bologna.

Sono due nomi interessanti per motivi diversi, che rispondono a una caratteristica fondamentale: conoscono già il campionato italiano e quindi si integrerebbero velocemente. Ma Pablo Marì, che ha il contratto in scadenza nel 2025, è una colonna del Monza e non si libera a gennaio. Quanto a Theate, compagno di Lukaku nella nazionale belga, potrebbe muoversi solo a fronte di una proposta economica convincente per il club.

E allora la strada potrebbe essere la ricerca dell’equilibrio: se la Roma vende Spinazzola durante il mercato invernale, a sei mesi dalla scadenza del contratto, può prendere un altro calciatore e magari spendere qualche milione di euro. Spinazzola, che ha fatto arrabbiare Mourinho a Ginevra, sta sondando eventuali proposte, soprattutto dal mercato saudita.

In estate aveva deciso di restare a Trigoria e giocarsi le sue carte, proprio dopo un colloquio privato con l’allenatore che lo aveva confortato. Ma adesso la situazione può cambiare, perché dalla proprietà non è arrivato alcun segnale sul rinnovo. Davide Lippi, il procuratore, si è già mosso su vari fronti: in Italia e all’estero.

Fonte: Corriere dello Sport