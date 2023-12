ULTIME DA TRIGORIA – In gruppo Mancini e Kumbulla. Aggregato Keramitsis

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il pareggio contro il Servette la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardinimdi Trigoria in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 18.

Consueta divisione in gruppi postpartita: scarico per chi ha giocato ieri, allenamento ordinario per i subentrati o coloro che non hanno preso parte al match. Nuovamente in gruppo Marash Kumbulla, che sta proseguendo il suo percorso riabilitativo dopo la rottura del crociato alternando sedute con i compagni e allenamenti individuali.

Presente anche Gianluca Mancini, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Servette in seguito al problema fisico accusato durante Roma-Udinese. Aggregato il difensore centrale della Primavera Dimitrios Keramitsis.