Calciomercato Roma: sirene inglesi per Pellegrini, possibili offerte da 40 milioni a gennaio

AS ROMA NEWS – Sirene inglesi per Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il capitano della Roma sarebbe nel mirino di alcune società della Premier League, le quali sarebbero pronte a fare sul serio già a gennaio.

I club britannici infatti potrebbero presentare delle offerte da 40 milioni di euro per il centrocampista giallorosso già nella finestra invernale di mercato.

Ieri Pellegrini è partito dalla panchina, nel match pareggiato per 1 a 1 dai giallorossi. Il capitano non ha convinto, e anche il suo rapporto con Mourinho non sembra essere più così idilliaco.

💣🔥#EXCL• AS Roma’s 27-year-old Lorenzo Pellegrini is attracting interest from Premier League clubs and there could be a €40 million bid for the Italian captain in the January transfer window. 🇮🇹 🔴 #ASRoma pic.twitter.com/tpCyW4RYka

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 1, 2023