“ON AIR!” – PIACENTINI: “Le parole di Mou sono un punto di rottura con la squadra”, ROSSI: “Sono preoccupato”, CORSI: “Roma ridicola, ogni volta le stesse cose”, CANDELA: “La colpa è di tutti”

David Rossi (Rete Sport): “Mourinho con certe dichiarazioni si è un po’ parato il sedere quando dice che se lui parla e i giocatori non gli danno retta è un problema loro…Certo che i giocatori, se dopo quel popò di prestazione fanno pure gli offesi, mi viene un po’ meno tutto… Però l’aria non mi sembra buona, al di là del playoff che giocherai molto probabilmente contro una squadra che può buttarti fuori…Io sono preoccupato, l’atmosfera non è quella migliore. Forse è più preoccupante il post partita della partita stessa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono rimasto molto colpito dalle parole dell’allenatore. A parte Aouar, non capisco a chi si riferisse. Lui ha parlato anche di chi è abituato a partire titolare ed ha iniziato la partita in panchina…con chi ce l’aveva? Con Spinazzola? Con Pellegrini? Il capitano un minimo di attenuante ce l’ha, visto che veniva da un infortunio. La mia curiosità è capire con chi ce l’aveva. Fra l’altro ho il sospetto che quelle cose se la fosse preparate, visto quello che aveva detto nella conferenza prepartita. Lui forse aveva colto qualche atteggiamento che non gradiva. Le parole di ieri sono un punto di rottura con la squadra…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Di ieri mi preoccupa che non c’è bella energia, che c’è sempre polemica, che ci sono frasi importanti del mister. Per me la colpa è di tutti, partendo dalla società, allenatore e giocatori. Tutti insieme si devono guardare dentro e chiarire. Non è mai facile quando un allenatore è a fine contratto, quando un allenatore parla male di un giocatore o insinui cose che non sappiamo…questo mi preoccupa, non è la strada giusta. Se così otterrà una reazione? Dipende con chi. Con me non avrebbe ottenuto una reazione… Così non si va da nessuna parte, e più si va avanti e più si va a peggiorare…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Per me Mourinho ha sbagliato formazione, doveva giocare a quattro, lasciando Cristante a centrocampo e partire con Belotti. Un grande allenatore davanti alle assenze cambia modulo. Lui ha voluto salvare Aouar e ha castigato Belotti… Io vedo giocare Fiorentina e Atalanta, che ieri non hanno maramaldeggiato, ma hanno vinto e giocano a calcio…sono stanco! La Roma è una squadra che gioca sempre male…e che cacchio! La gioia più grande è stato un 2 a 1 al Lecce al novantesimo, ma non c’è mai un trend di 3 o 4 partite. Non se ne può più…Mourinho non dice mai che non c’ha capito niente, per lui è sempre colpa degli altri…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Belotti meritava più minuti nel secondo tempo, non perchè gli è dovuto, ma perchè se lo merita… Alla Roma ieri come prestazione non si può dire nulla, a me è piaciuto molto più il primo tempo di ieri di Roma-Udinese, hai fatto possesso palla nell’area avversaria, gli entravi dentro in scioltezza. Nel secondo tempo devi cambiare mentalità, non c’è l’approccio giusto. Poi le dichiarazioni dopo di Mourinho non mi sono piaciute…colpevolizzi uno che entra a 20 minuti dalla fine, ma purtroppo ci sono anche gli avversari e se non riesci a dare qualcosa in più non è sempre per colpa dell’atteggiamento, ma perchè in quel momento non riesci a dare quel qualcosa in più…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa è una Roma veramente ridicola. Non è tanto il fatto del pareggio, il problema è quante volte sono che la Roma fa certe figure…non è solo con Mourinho, ma con Fonseca, Di Francesco, Garcia, lo stesso Spalletti… Mou fa solo questo: visto che viene da un altro mondo, vede proprio che nessuno ci prova, è una maledizione…La Roma non ha una lira per mettere su il mercato, per cui cosa ci vuole? Un’educazione alla sofferenza e al gioco. Il problema è che quando non hai giocatori, tu non puoi presentarti con Aouar, tu devi comprare un bandito, uno che ce la mette tutta…Qua oltre a non essere tanto capaci, nemmeno si impegnano…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma conferma di essere una squadra che ha difficoltà ad avere continuità di risultati. Vogliamo dire che l’allenatore è mediocre o che ha una rosa mediocre? Per me in certi momenti la rosa non è stata all’altezza della situazione, e quando tu punti su certi aspetti e non su altri, che non sono il bel gioco o l’atteggiamento tattico, soffri di più se ti mancano i giocatori più importanti. Però nell’ultime due edizioni di Conference ed Europa League, con tante squadre brillanti e allenatori spettacolari e ben voluti da tutti, in finale ci è andata la Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Alla Roma do 5 con un po’ di buona volontà, e 4 a Mourinho. E’ brutto brutto quello che fa quando non vince, prendersela così con i suoi giocatori è brutto… La cosa brutta è che racconta cose private, che gli bussano alla porta…e poi sono facilmente individuabili, le sostituzioni sono state poche. A me non è piaciuto quando dice che ha questi giocatori e quindi non può prendere provvedimenti, è brutta sta cosa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho? Non sento altri allenatori che se la prendono con i calciatori quando le cose vanno male. E’ l’unico. Se guidi un gruppo, devi assumerti la responsabilità delle insufficienze di quel gruppo, altrimenti è troppo facile. Quando si perde è colpa dei calciatori, quando si vince è merito di Mourinho: così non vale, è troppo facile. Mourinho dovrebbe assumersi le responsabilità, e poi nel chiuso dello spogliatoio prendersela con i giocatori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Voto alla Roma di ieri? Insufficiente, potevi giocartela in maniera diversa specie per come si era messa la partita. Se Mourinho dice delle cose, prima o dopo bisogna dirle…evidentemente ci sono calciatori che non hanno la forza di capire che sono tutti momenti decisivi. Qualcuno pensava di andare in Svizzera a giocare una partita diversa, e invece l’avversario ti ha messo in difficoltà… Se Celik va a bussare e vuol giocare, io eri non me ne sono accorto che era in campo. Spinazzola entra e fa delle cose… Poi su Pellegrini possiamo aprire una parentesi lunga un chilometro: sta sempre per terra, ha una palla in area e la butta a un chilometro. Forse però sarebbe stato meglio dire certe cose nel chiuso dello spogliatoio. Per vincere una partita così, contro una squadra nettamente inferiore, non c’è bisogno dell’allenatore. E ci può stare che l’allenatore dica determinate cose…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Le parole di Mourinho? Quando c’è una prova negativa, c’è una condivisione di responsabilità. Dalla Roma mi aspettavo tutt’altra prestazione, ora il percorso è piuttosto impervio. Prova deludente sotto ogni aspetto, compresa la reazione di Mourinho. Quando ci sono questi risultati, ci deve essere condivisione delle colpe…”

