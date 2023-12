Servette-Roma 1-1: i voti dei quotidiani

AS ROMA NOTIZIE – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma che ieri hanno pareggiato per 1 a 1 sul campo del Servette.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6.5; Llorente 6, Cristante 5, Ndicka 5.5, Celik 5.5; Bove 5.5, Paredes 5, Aouar 4.5, Pellegrini 5.5 (13′ s.t.), El Shaarawy 5, Spinazzola 5.5 (29′ s.t.); Dybala 5, Lukaku 6.

Mourinho: 5.5.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 6.5; Llorente 6, Cristante 5, Ndicka 6, Celik 6; Bove 6, Renato Sanches 5 (35′ s.t.), Paredes 5.5, Aouar 4.5, Pellegrini 5 (13′ s.t.), El Shaarawy 5, Spinazzola 5 (29′ s.t.); Dybala 5, Lukaku 7.

Mourinho: 6.

IL MESSAGGERO: Svilar 7; Llorente 6.5, Cristante 5, Ndicka 5, Celik 6; Bove 6, Paredes 5, Aouar 4.5, Pellegrini 6 (13′ s.t.) , El Shaarawy 6, Spinazzola 5 (29′ s.t.) ,5; Dybala 5.5, Lukaku 6.5.

Mourinho: 5.5.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar 7; Llorente 6.5, Cristante 4.5, Ndicka 5.5, Celik 5; Bove 6, Renato Sanches 4.5 (35′ s.t.), Paredes 6, Aouar 4.5, Pellegrini 5 (13′ s.t.), El Shaarawy 5.5, Spinazzola 5.5 (29′ s.t.); Dybala 4.5, Lukaku 7, Belotti 6 (82′ s.t.).

Mourinho: 5.5.

LA REPUBBLICA: Svilar 6; Llorente 5.5, Cristante 5, Ndicka 5.5, Celik 5.5, Bove 6, Paredes 5, Aouar 5, Pellegrini 5.5 (13′ s.t.), El Shaarawy 5, Spinazzola 5 (29′ s.t.); Dybala 5.5, Lukaku 6.

Mourinho: 5.5.

IL TEMPO: Svilar 6.5; Llorente 6, Cristante 4.5, Ndicka 6, Celik 5; Bove 6, Paredes 6, Aouar 5, Pellegrini 5.5 (13′ s.t.), El Shaarawy 5.5, Spinazzola 5.5 (29′ s.t.); Dybala 5, Lukaku 6.5.

Mourinho: 5.5.