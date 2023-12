L’Al-Shabab vuole Spinazzola a gennaio: arabi pronti a pagare un indennizzo alla Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Le parole dell’agente di Spinazzola rilasciate ieri, unita alle prestazione non esaltanti del terzino (l’ultima ieri sera da subentrato sul campo del Servette) riaccendono le voci su un possibile addio del calciatore. E non a giugno, in scadenza di contratto, ma già dal prossimo gennaio.

Spinazzola è un costo importante per il club a bilancio (quasi 12 milioni) che verrebbe dunque abbattuto per metà in caso di cessione nel mercato invernale, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Per questo la Roma riflette. I sauditi dell’Al-Shabab sono sul calciatore da tempo, e sono disposti a corrispondere al club giallorosso un indennizzo, utile ad aumentare il flusso di cassa. Tiago Pinto però, qualora dovesse acconsentire alla partenza di Spinazzola, sarebbe chiamato a sostituirlo sul mercato a meno che non si pensi di andare avanti fino a giugno solo con Zalewski ed El Shaarawy.

Pinto però deve già occuparsi del problema prioritario in rosa, e cioè l’acquisto di un difensore centrale. L’assenza di Smalling sta pesando tantissimo, e ieri il gm non ha chiarito i dubbi legati al ritorno in campo del centrale inglese: “Non c’è una data sul rientro di Chris, è una situazione complessa”.

Fonte: Corriere dello Sport