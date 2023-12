L’accusa di Mourinho: Aouar (e non solo) sul banco degli imputati

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una furia. Josè Mourinho attacca di nuovo una parte della squadra dopo il pareggio col Servette, anche se stavolta non fa i nomi. Troppa superficialità, l’accusa mossa dal tecnico. Specie da parte di quei calciatori che chiedono spazio, ma una volta in campo falliscono le occasioni.

Il chiaro riferimento, stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è a Houssem Aouar. Anche ieri l’algerino, sostituito a inizio ripresa da un altrettanto evanescente Pellegrini, ha giocato una partita decisamente non all’altezza della situazione, scatenando la reazione piccata dello Special One. Che non è nuovo a bordate del genere, specie dopo prestazioni deludenti in Europa.

“Qui c’è gente che non ha neanche una grande storia in Europa e gioca queste partite in modo superficiale. Sono sempre gli stessi, giocatori che interpretano la partita a modo loro. Gente che ha poca responsabilità, che non ha voglia di dire “io sono qui e gioco sempre”. Qualcuno stavolta ha perso un’occasione“. Parole pesanti, che sanno di bocciatura definitiva. O quasi. Perchè “quello se lo può permettere Guardiola, io no. Io posso solo martellare e sperare che l’atteggiamento cambi”.

Ma non è solo Aouar il calciatore nel mirino del tecnico. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche il turco Zeki Celik sarebbe l’oggetto delle critiche del tecnico. Il terzino sta trovando poco spazio, ma anche ieri è sembrato un oggetto non identificato in campo.

Fonte: Gazzetta dello Sport