Roma, qualificazione amara

AS ROMA NEWS – La qualificazione è raggiunta, ma a Ginevra non c’è di certo voglia di festeggiare. Perchè la Roma porta a casa proprio quel pareggio che “non dice niente”, per usare le parole pronunciate da Mourinho alla vigilia del match contro il Servette. O meglio, che non serve a niente, se non a rendere ufficiale il passaggio, ormai scontato, alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League.

Ma la Roma dovrà farlo molto probabilmente giocando il temuto playoff di febbraio contro una delle retrocesse dalla Champions League. Tutto questo salvo clamorosi harakiri, al momento difficilmente ipotizzabili, dello Slavia Praga nell’ultima giornata del girone G. E pensare che i giallorossi avevano a lungo accarezzato la possibilità di chiudere la giornata di ieri in vetta al girone. Poi però l’epilogo peggiore: il pareggio del Servette e il gol vittoria dei cechi sul campo dello Sheriff proprio all’ultimo secondo di recupero.

Un peccato, perchè la Roma aveva giocato un buon primo tempo, concluso meritatamente in vantaggio grazie al gol del solito Lukaku. Poi però la squadra è ricascata nei soliti vizi: non chiude la partita quando ne avrebbe l’occasione, e rientra in campo con un atteggiamento sbagliato, incassando il gol del pareggio dopo un intervento a vuoto di Cristante.

La squadra accusa il colpo, fatica a reagire, e si scuote solo nell’ultimo quarto d’ora, quando però il campo era diventato pesantissimo per via della pioggia incessante e la stanchezza di Dybala e Lukaku stava facendo perdere consistenza all’attacco. Ed è proprio la Joya a fallire colpevolmente le due grandi occasioni della ripresa per tornare avanti. Come se non bastasse, i cambi di Mourinho stavolta non servono a dare la scossa attesa: Spinazzola e Pellegrini deludono, Renato Sanches e Belotti hanno poco tempo per incidere.

La mazzata finale è la notizia della rete su rigore di Tijani che regala la vittoria e il primo posto in solitaria allo Slavia. “Il playoff non è un dramma”, afferma Mourinho nel post partita. Ma il secondo posto in un girone ampiamente alla portata dei giallorossi resta un risultato deludente, e costringerà la Roma a un doppio impegno extra che rischia di essere particolarmente insidioso nella corsa alla finale di Dublino.

A rendere il tutto ancora più amaro è il fatto di aver schierato la formazione migliore, un undici molto simile a quello che giocherà domenica prossima a Sassuolo. La stanchezza della partita di ieri rischia di incidere sul risultato della gara, per niente semplice, di campionato. Insomma, l’unica consolazione del match di ieri è che nessuno si è fatto male. Ora la testa è già al Sassuolo. La Roma deve cominciare a vincere anche lontano dall’Olimpico se vuole dare una svolta a una stagione che stenta ancora a regalare soddisfazioni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini